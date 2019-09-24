В Украине продлили ликвидацию еще одного банка

Срок проведения ликвидации продлен до 17 декабря 2020 года включительно

/ Фото: пресс-центр НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) после того, как в августе продлил ликвидацию КСГ Банка, принял аналогичное решение в отношении банка "Финансы и кредит". Об этом сообщает сегодня, 24 сентября, пресс-служба фонда.

Срок проведения ликвидации финансового учреждения продлен с 18 декабря 2019 года до 17 декабря 2020-го включительно.

Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанное решение 23 сентября.

Реклама

На аналогичный период Юрию Ирклиенко продлены полномочия ликвидатора банка.

Читайте также: Ждать ли украинцам нового "банкопада": эксперт дал прогноз

В тренде Частные пенсионные фонды в Украине не работают как надо: названы причины

Напомним, в сентябре 2015 года в "Финансы и кредит" ввели временную администрацию. Выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка начались в ноябре, а процедура ликвидации – в декабре того же года.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление ФГВФЛ, по состоянию на 1 августа 2019 года составила 89,5 млрд гривен, только за июль выплачено 55,2 млн гривен.

По данным фонда, около 870 тыс. человек пострадали от "банкопада" и обратились в ФГВФЛ в кризис 2014 года:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама