В Украине продлили ликвидацию еще одного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) после того, как в августе продлил ликвидацию КСГ Банка, принял аналогичное решение в отношении банка "Финансы и кредит". Об этом сообщает сегодня, 24 сентября, пресс-служба фонда.
Срок проведения ликвидации финансового учреждения продлен с 18 декабря 2019 года до 17 декабря 2020-го включительно.
Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанное решение 23 сентября.
На аналогичный период Юрию Ирклиенко продлены полномочия ликвидатора банка.
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Напомним, в сентябре 2015 года в "Финансы и кредит" ввели временную администрацию. Выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка начались в ноябре, а процедура ликвидации – в декабре того же года.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.
Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление ФГВФЛ, по состоянию на 1 августа 2019 года составила 89,5 млрд гривен, только за июль выплачено 55,2 млн гривен.
По данным фонда, около 870 тыс. человек пострадали от "банкопада" и обратились в ФГВФЛ в кризис 2014 года:
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