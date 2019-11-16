В Украине продлили ликвидацию еще одного банка

Срок проведения ликвидации продлен до 30 ноября 2020 года включительно

/ Фото: пресс-центр НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) после того, как в октябре завершил ликвидацию Брокбизнесбанка и банка "Порто-Франко", принял решение продлить ликвидацию банка "Богуслав". Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Срок проведения ликвидации финансового учреждения продлен с 1 декабря 2019 года до 30 ноября 2020-го включительно.

Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанное решение 11 ноября.

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На аналогичный период Виталию Паламарчуку продлены полномочия ликвидатора банка.

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Напомним, в ноябре 2017 года в "Богуслав" ввели временную администрацию. Выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка и процедура ликвидации начались 1 декабря того же года.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление ФГВФЛ, по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 89,7 млрд гривен, только за октябрь выплачено 55 млн гривен.

По данным фонда, около 870 тыс. человек пострадали от "банкопада" и обратились в ФГВФЛ в кризис 2014 года:

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