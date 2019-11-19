В Украине резко подешевел доллар: официальный курс

/ Фото: НБУ

На сегодня, 19 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,14 грн;

1 евро – 26,70 грн;

10 российских рублей – 3,79 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился еще на восемь копеек после падения на две. "Зеленый" в итоге опустился в цене до минимума с конца сентября. За неделю – с 12 по 19 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 37 копеек. Эксперты полагают, что падение доллара продолжится на текущей неделе.

Курс евро сегодня снизился на две копейки после роста на шесть копеек в предыдущий банковский день. Евровалюта держится ниже рубежа в 27 гривен, который до середины ноября не пересекала с начала октября. Стоимость 10 российских рублей сегодня практически не изменилась.

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Как известно, официальный курс доллара устанавливается исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В понедельник, 18 ноября, доллар на межбанке подорожал на три копейки в покупке и четыре – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,17/24,21 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла на девять копеек в покупке и на 10 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,75/26,79 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранееэксперты объяснили, чего ждать от доллара в ноябре и произойдет ли традиционная для этого месяца девальвация гривни. Ведь обычно в последний месяц осени украинская валюта теряет в цене около 3%.

Также новости "Сегодня" предупреждали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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