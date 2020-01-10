В Украине резко подорожал доллар – курс перевалил за психологическую отметку

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На сегодня, 10 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,12 грн;

1 евро – 26,80 грн;

10 российских рублей – 3,93 грн.

Так, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара подскочил сразу на 29 копеек после роста на 15 копеек в предыдущий банковский день. При этом официальный курс доллара поднялся выше психологической отметки в 24 гривни. Так дорого доллар не стоил с 25 ноября 2019 года, то есть почти полтора месяца.

С первого в 2020 году банковского дня, 3 января, гривня ослабла по отношению к "зеленому" на 43 копейки, а по сравнению с последним банковским днем 2019 года – уже на 83 копейки.

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Курс евро сегодня вырос на 31 копейку после роста на 10 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей повысилась на семь копеек.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В четверг, 9 января, доллар подорожал на 13 копеек в покупке и на 12 – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,10/24,12 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 10 копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,77/26,79 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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