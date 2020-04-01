В Украине резко упал курс доллара: почему воспряла гривня

После серьезного падения в Украине резко снизился курс доллара. Официальная стоимость "зеленого", которую рассчитывает Национальный банк, за день опустилась на 43 копейки – до 27,63 грн/долл.

Как объяснили опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты, гривня воспряла, в первую очередь, благодаря росту шансов на заключение новой программы между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

"Ощутимый прогресс в принятии законов, необходимых для подписания соглашения с МВФ, был основным фактором, который поспособствовал укреплению гривни. Закон о рынке земли сельхозназначения был принят в окончательной редакции, а закон о компенсации собственникам национализированных банков – в первом чтении. Принятие этих двух законов является предварительным условием заключения соглашения с МВФ, которое позволит Украине получить такое необходимое финансирование для выплат по внешней задолженности и для компенсации потерь от пандемии коронавируса. Даже несмотря на то, что окончательному принятию банковского закона пока не гарантирован успех, голосования в Раде послужили для участников валютного рынка сильным сигналом о росте шансов на финансовую помощь международных кредиторов", – объясняет глава аналитического подразделения инвестгруппы ICU Александр Мартыненко.

С ним согласен и Олег Яременко – экономист, заведующий сектором институциональной экономики Института экономики и прогнозирования. Однако он добавляет, что гривне помог еще один фактор.

"Рынок земли, то, что Украина сделала шаг навстречу пожеланиям МВФ – это говорит о том, что дефолта не будет. И это приводит к тому, что та составляющая спроса на доллар, которая связана с неуверенностью, страхами, – она 31 марта уже не работала. И вторая причина – это интервенции со стороны Нацбанка. Наличный доллар, который влился в банковскую систему, – это тоже очень хорошо для поддержания крепкой гривни. Накануне [снижения курса], 30 марта, Нацбанк завел в банки крупную сумму наличных долларов в обмен на безналичные. Это помогло банкам снизить свои курсы. Ажиотаж прекратился, и курс стал ниже психологической отметки в 28 грн", – говорит Яременко. В тренде 19 лет земельной реформы: как принимали закон о рынке земли в Украине

Экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко подтверждает: паника на валютном рынке, действительно, пошла на убыль.

"Гривня укрепилась, потому что паника начала стихать. Фактически тот курс, что мы видели, – это было проявлением паники. Во-первых, бизнес начал "прятать деньги", фактически сворачиваться. Но этот процесс уже завершается: кто хотел закрыться, уже закрылся. Население тоже сильно паниковало, и многие бегали и скупали доллары. А теперь деньги на доллары у людей закончились. То есть спрос на доллары упал. Кроме того, Нацбанк передал банкам 54 млн наличных долларов для удовлетворения спроса. Скорее всего, МВФ даст кредит. И даже если это будет 3,5-5 млрд долларов, проблем у Украины не будет. Все это привело к тому, что рост курса доллара прекратился", – резюмирует Охрименко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

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