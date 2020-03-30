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Нацбанк рассказал про валютные интервенции: подробности

30 марта, 19:47

Виктория Подолянец

Регулятор отмечает затухание валютной паники

30 марта Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке, сообщили в пресс-службе НБУ.

"Как и на прошлой неделе, рынок балансировался без нашего участия около отметки 28 гривен за доллар США. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом уравновешены", – рассказали в Нацбанке.

Там отметили отсутствие ажиотажного спроса на валюту со стороны населения.

"В течение прошлой недели граждане в целом продавали валюты даже больше, чем покупали, учитывая как операции через кассы, так и через онлайн приложения банков", – утверждают в НБУ.

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В пресс-службе регулятора напомнили о том, что дефицит наличной валюты был временным и возник из-за перебоев с авиасообщением после вспышки коронавируса. Сейчас отложенный спрос на наличный доллар постепенно удовлетворяется.

"Сегодня мы провели с 12 банками вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. Кассы банков пополнились почти на 180 млн долларов США", – отметили в Нацбанке.

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Там не скрывают, что довольны взаимодействием с парламентом, который в разгар пандемии коронавируса и на пороге экономического кризиса принимает важные для государства законы.

"Ждем положительных новостей – как по постепенному обузданию коронавируса в мире, так и по заключению новой программы с МВФ, которая будет сигналом о продолжении реформ в Украине. Сегодня Верховная Рада сделала первый шаг к новой программы с Фондом. Это хороший знак", – поделились ожиданиями в НБУ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предполагает, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривень за доллар США.

Кроме этого, обновленный макропрогноз предполагает рост инфляции с 5,6 до 8,7%; среднемесячную зарплату 11 тысяч гривень, которая с учетом инфляции фактически не поменяется в сравнении с 2019 годом; безработица на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.

Новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, как во время всеукраинского карантина покупатели сметают еду с полок супермаркетов, а ценовой ситуацией уже заинтересовались антимонопольщики.

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доллар НБУ банки валюта межбанк

Источник: Сегодня

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