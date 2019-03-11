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В Украине уничтожили почти 50 миллиардов гривен

Сегодня, 16:20

По данным НБУ, больше всего в 2018 году было уничтожено 50-гривневых банкнот

Фото: пресс-центр НБУ
В Украине уничтожили почти 50 миллиардов гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/663/bbb/5c8663bbb9afd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/663/bbb/5c8663bbb9afd.jpg Финансы По данным НБУ, больше всего в 2018 году было уничтожено 50-гривневых банкнот

Национальный банк Украины (НБУ) в 2018 году утилизировал 663 млн штук непригодных к обращению банкнот на общую сумму 47,4 млрд гривен, сообщили УНН в пресс-службе регулятора.

Общая сумма и количество непригодных банкнот, утилизированных в прошлом году, сократились по сравнению с 2017-м на 6,2% и 16,7% соответственно. Годом ранее НБУ утилизировал 795,7 млн штук на сумму 50,5 млрд гривен.

В регуляторе уточнили, что уничтожаются банкноты всех номиналов, которые приобрели признаки износа.

По данным НБУ, в 2018 году утилизированы такие банкноты:

  • 1 гривня – 63,4 млн штук на сумму 63,4 млн гривен;
  • 2 гривни – 38,6 млн штук на сумму 77,2 млн гривен;
  • 5 гривен – 61,9 млн штук на сумму 309,5 млн гривен;
  • 10 гривен – 79,5 млн штук на сумму 795 млн гривен;
  • 20 гривен – 66 млн штук на сумму 1,3 млрд гривен;
  • 50 гривен – 115,7 млн штук на сумму 5,8 млрд гривен;
  • 100 гривен – 122,7 млн штук на сумму 12,3 млрд гривен;
  • 200 гривен – 102,7 млн штук на сумму 20,5 млрд гривен;
  • 500 гривен – 12,5 млн штук на сумму 6,3 млрд гривен.                            

Напомним, старые, надорванные, затертые или залитые краской банкноты уничтожают в Центральном хранилище НБУ. Съемочная группа "Сегодня" стала первой за всю историю работы хранилища регулятора, кому позволили увидеть закрытый процесс уничтожения гривни.

В феврале в Украине ввели в обращение банкноты номиналом 500 гривен с подписью главы НБУ Якова Смолия.

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Тег НБУ, гривня

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