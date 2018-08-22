В Украине вновь подорожал доллар

Сегодня, 16:05

Нацбанк установил новый курс "зеленого" на 23 августа

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На четверг, 23 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

  

22.08 23.08 Изменение
1 доллар США 27,7 грн 27,88 грн +  0,18 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет на 18 копеек и вновь приблизится к психологической отметке в 28 гривен. Сегодня, 22 августа, гривня ослабла всего на копейкуВ целом так дорого "зеленый" не стоил с зимы 2018 года. 

 

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:


  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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"Сегодня"

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