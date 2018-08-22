В Украине вновь подорожал доллар

На четверг, 23 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

22.08 23.08 Изменение 1 доллар США 27,7 грн 27,88 грн + 0,18 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет на 18 копеек и вновь приблизится к психологической отметке в 28 гривен. Сегодня, 22 августа, гривня ослабла всего на копейку. В целом так дорого "зеленый" не стоил с зимы 2018 года.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:



