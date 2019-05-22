В Украине впервые продали гособлигации США

Стоимость биржевого контракта превысила шесть миллионов гривен

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Сегодня, 22 мая, на фондовой бирже ПФТС прошли первые результативные торги казначейскими нотами правительства США. Как сообщила пресс-служба биржи, заключена и выполнена биржевая сделка по продаже 2460 облигаций Департамента казначейства США.

"Это первая биржевая сделка с облигациями иностранного государства за всю историю существования организованного рынка ценных бумаг Украины", – отметили представители биржи.

Стоимость биржевого контракта составила 6,549 млн гривен. Ценные бумаги были включены в Биржевой список ПФТС 17 мая. Это облигации U.S. Treasury notes с погашением 31 января 2023 года. Их номинал – 100 долларов, а доходность – 2,375%.

Напомним, в середине марта 2019 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила допуск казначейских нот правительства США к торгам в Украине. Также комиссия приняла аналогичное решение о допуске акций корпорации Apple.

Как сообщалось, ранее мошенники продавали украинцам фейковые акции Tesla на миллионы гривен. Злоумышленники размещали рекламу ценных бумаг компании Tesla, сообщая, что "Тесла Груп Украина" уже более четырех лет продает физлицам акции. На самом деле, они не продавали (не имели такой возможности и нужных разрешений) ценные бумаги, а полученные от пользователей деньги присваивали.

Кроме того, НКЦБФР предупредила украинцев об опасных инвестициях. В Нацкомиссии отметили, что средства, инвестированные в бинарные опционы, forex-трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление и другие подобные проекты, могут быть безвозвратно потеряны.

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