Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

В Украине впервые продали гособлигации США

22 мая, 11:30

Стоимость биржевого контракта превысила шесть миллионов гривен

Фото: Pixabay

Сегодня, 22 мая, на фондовой бирже ПФТС прошли первые результативные торги казначейскими нотами правительства США. Как сообщила пресс-служба биржи, заключена и выполнена биржевая сделка по продаже 2460 облигаций Департамента казначейства США.

"Это первая биржевая сделка с облигациями иностранного государства за всю историю существования организованного рынка ценных бумаг Украины", – отметили представители биржи.

Стоимость биржевого контракта составила 6,549 млн гривен. Ценные бумаги были включены в Биржевой список ПФТС 17 мая. Это облигации U.S. Treasury notes с погашением 31 января 2023 года. Их номинал – 100 долларов, а доходность – 2,375%.

Напомним, в середине марта 2019 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила допуск казначейских нот правительства США к торгам в Украине. Также комиссия приняла аналогичное решение о допуске акций корпорации Apple.

Как сообщалось, ранее мошенники продавали украинцам фейковые акции Tesla на миллионы гривен. Злоумышленники размещали рекламу ценных бумаг компании Tesla, сообщая, что "Тесла Груп Украина" уже более четырех лет продает физлицам акции. На самом деле, они не продавали (не имели такой возможности и нужных разрешений) ценные бумаги, а полученные от пользователей деньги присваивали. 

Кроме того, НКЦБФР предупредила украинцев об опасных инвестициях. В Нацкомиссии отметили, что средства, инвестированные в бинарные опционы, forex-трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление и другие подобные проекты, могут быть безвозвратно потеряны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег облигации, ценные бумаги, биржа, НКЦБФР, ПФТС

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине впервые продали гособлигации США". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китайские биржи обвалились из-за торговой войны с США

17 мая, 11:00

Внимание инвесторов также приковано к скандалу вокруг Huawei

НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций

2 мая, 12:07

В операциях участвовали и физические, и юридические лица

В Украине зарегистрировали первый выпуск облигаций по правилам ЕС

20 апреля, 06:06

В НКЦБФР назвали это событие "знаковым для рынка"

Мошенники "атакуют" инвесторов: названы 10 признаков сомнительных проектов

26 марта, 12:12

Украинский регулятор призвал к внимательности и осторожности

10 причин почему жить одному — здорово

Обильное питье: печальные последствия

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Гибель знаменитого советского штангиста остается загадкой

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

У 26-летней теннисистки обнаружили рак

"В фигурном катании есть тренд на раздевание" - интервью

Украина вводит спецпошлину на все товары из РФ. Реакция Москвы

Как бег влияет на мужское здоровье?

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

53-летняя модель рассказала о своих секретах красоты

​Эти продукты «забирают» молодость

Желатин вместо мази: нетрадиционная помощь поврежденным суставам
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь