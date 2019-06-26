Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Фото: пресс-центр НБУ

Вчера НБУ ошарашил украинцев новостями. Уже с 1 октября прекращают хождение монеты номиналом 1, 2, 5 копеек, а 25 октября, после двух лет слухов и отрицаний, таки вводится новая самая крупная купюра — 1 тысяча гривен. "Сегодня" побывали на презентации новой банкноты.

Как рассказал во время презентации директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко, в дизайне банкноты номиналом 1000 гривен доминирует голубой цвет. Размер купюры — 75 на 160 мм. Кстати, по длине это на 6 мм больше, чем 500 грн. В НБУ отмечают: цветовая гамма "штуки" поможет народу легко отличать номинал среди других купюр. Лицом "Яшиной тысячи", как уже окрестили банкноту эксперты и соцсети, выбрали Владимира Вернадского — украинского ученого, мыслителя и общественного деятеля конца XIX века и первой половины XX века. По словам главы НБУ Якова Смолия, Вернадский был выбран по той причине, что сейчас в банкнотном ряде гривни нет портретов людей науки. На обратной стороне банкноты в 1000 гривен изображено здание Национальной академии наук Украины, которое расположено в Киеве на улице Владимирской.

В НБУ подчеркнули банкнота хорошо защищена от подделок. Оптически-переменный элемент SPARK имеет кинематический эффект.

"При изменении угла освещения банкноты на участках изображения просматриваются переходы от золотистого до нефритового" — отметил Зайвенко.

Кроме того, банкнота имеет флюоресцентную, инфракрасную и магнитную защиту.

Монет не будет

А вот монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть средством платежа в Украине уже с 1 октября.

"Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет", — отметил Смолий.

По его словам, также постепенно выведут из оборота монету номиналом 25 копеек, так как потребность в ней исчезнет при отсутствии пятикопеечной монеты. Однако точных дат вывода 25 копеек из номинала пока нет. После ввода в оборот этой банкноты, а также изъятия из оборота монет 1, 2, 5 и 25 копеек номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 позиций, добавили в НБУ.

Зачем вводят

Оптимизацию в НБУ объясняют несколькими причинами. Например, слишком большое разнообразие банкнот и монет приводит к путанице в кошельках и съедает много времени при расчетах наличкой. Есть у нововведения и экономическая подоплека. В НБУ говорят, что из-за роста доходов и цен украинцы почти не используют мелкие монеты, и появилась необходимость в банкноте 1000 грн. Кроме того, "все модели, которые центробанки используют для определения номинального ряда, говорят о том, что настало время вводить в оборот наивысший номинал". В НБУ напоминают: последний раз новый номинал — 500 грн — вводился 13 лет тому назад, в 2006 году. Но тогда средняя зарплата была около 1000 грн и разменивалась двумя банкнотами.

"Сейчас для получения среднемесячной зарплаты нужно не меньше 20 банкнот. Объем наличных в обороте вырос более чем в пять раз — до 380 млрд грн", — пояснил Яков Смолий.

В Нацбанке поспешили заверить: изменения не повлияют на инфляцию. Экономисты уверены, что вводить 1000-гривневую банкноту надо было еще 3—4 года назад, когда обвалилась гривня.

"1000 грн — это чуть более 30 евро, — подсчитал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — В ЕС, при их уровне безналичных платежей, самая крупная купюра — 500 евро, и никто там не говорит, что это много. Новые деньги уменьшат нехватку наличности и никак не повлияют на рост цен, так как инфляция зависит от количества денежной массы в обороте, а не от номинала банкнот".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Минфин показал прогноз курса на три года вперед. Ведомство отметило укрепление курса гривни.

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