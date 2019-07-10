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В Украине выпустили памятные монеты, посвященные птице из Красной книги

10 июля, 06:06

Монеты изготовлены из серебра и нейзильбера, они посвящены хищной птице

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает выпускать новые памятные монеты, популярность которых выросла втрое по итогам 2018 года, – с 10 июля 2019 года он вводит в обращение монеты "Орлан-белохвост" из серебра и нейзильбера. Об этом информирует пресс-служба регулятора.

"[Монета] посвящена орлану-белохвосту – одному из крупнейших представителей хищных птиц Евразии, исчезающему виду…, который включен в Красную книгу Украины и Европейский Красный список животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения", – говорится в сообщении.

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Тираж монеты номиналом две гривни, изготовленной из нейзильбера, составляет 45 тысяч штук. Масса – 12,8 г.

Тираж монеты из серебра номиналом 10 гривен составляет 2500 штук. Масса – 31,1 г.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году Нацбанк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три – из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет. 

С 15 апреля 2019 года были выпущены монеты "Холодный Яр", а спустя месяц – "100 лет Одесской киностудии".

Монетный двор Украины работает уже 20 лет:

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Тег деньги, НБУ, монеты, памятные монеты

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Сегодня

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