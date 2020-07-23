В Украине взлетел курс евро, доллар подорожал: официальный курс валют

На четверг, 23 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,78 грн;

1 евро – 32,19 грн;

10 российских рублей – 3,92 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился еще на 11 копеек после роста на семь копеек в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" находится на максимальном с начала апреля уровне. За неделю – с 16 по 23 июля – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 66 копеек.

Курс евро при этом вырос сразу на 52 копейки после повышения на восемь копеек в предыдущий банковский день. Евровалюта впервые с января 2019 года преодолела психологическую отметку в 32 гривни.

Стоимость 10 российских рублей при этом повысилась на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В тренде Курс евро в Украине пробил психологическую отметку и установил рекорд с января-2019

В среду, 22 июля, доллар на межбанке подорожал на восемь копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,82/27,85 грн (покупка/продажа). Евровалюта поднялась в цене на 46 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,24/31,27 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, ожидать ли сильного обвала гривни. А о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

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Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем обзоре для Украины не предоставил расчетный курс доллара. Это может быть связано с тем, что коронакризис усложнил составление среднесрочных прогнозов.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривна обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривны укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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