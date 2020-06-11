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В Украине замер курс доллара, а евро активно дорожает

11 июня, 08:41

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 10 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,64 грн;
1 евро – 30,29 грн;
10 российских рублей – 3,88 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара практически не изменился после роста на четыре копейки в предыдущий банковский день. Однако за неделю – с 4 по 11 июня – национальная валюта укрепилась по отношению к американской на 11 копеек.

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Курс евро при этом вырос на 29 копеек после снижения на шесть копеек в предыдущий банковский день. Это максимальный курс евро с начала карантинного апреля-2020.

Стоимость 10 российских рублей повысилась на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В среду, 10 июня, доллар на межбанке упал в цене на семь копеек в покупке и на шесть – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,58/26,60 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на пять копеек в покупке и на четыре – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,20/30,23 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Напомним, ранее рыночные аналитики объяснили, что будет с курсом доллара после получения Украиной транша МВФ.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как в "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты, а также почему НБУ против превращения почты в банк. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Прогнозы курса доллара

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Изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогнозы для Украины в начале июня. Однако в материалах МВФ не указывается актуальный прогноз курса доллара к гривне. Ранее МВФ ожидал, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл., однако эти данные были опубликованы еще до пандемии коронавируса.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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