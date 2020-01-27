Украина получила 1,25 млрд евро от выпуска облигаций: кто их купил

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Украина уже получила средства от нового выпуска десятилетних еврооблигаций на 1,25 млрд евро, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Средства от нового выпуска еврооблигаций в евро уже на счетах Государственного казначейства Украины", – написала Маркарова в Faceebook.

По ее словам, украинские 10-летние евробонды приобрели 200 инвестиционных фондов из 31 страны.

Новыми украинскими облигациями заинтересовались фонды, управляющие активами (85%), хедж фонды (7%), пенсионные и страховые фонды (6%), банки (2%).

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При этом больше всего покупателей украинских ценных бумаг оказалось в Великобритании (42%) и в США (34%). Среди инвесторов также числятся представители стран Евросоюза (19%) и стран Азии и Ближнего Востока (5%).

"Инвестиционная база в ходе этого размещения существенно расширилась, и среди покупателей есть как глобальные инвестиционные фонды с безупречной репутацией, так и небольшие пенсионные и страховые фонды, преимущественно из стран Евросоюза", – отметила Маркарова.

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Проведенное размещение стало вторым выходом Украины на рынок внешних заимствований в евро после 15-летней паузы. В предыдущий выход в июне 2019 года наша страна разместила семилетние евробонды на 1 млрд евро с доходностью 6,75% годовых.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина выпустила новые 10-летние еврооблигации в евро с процентной ставкой 4,375% годовых. Таким образом Украина привлекла 1,25 млрд евро.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что это поможет Украине сэкономить 2 млн грн ежедневно. Он пояснил, что за предыдущие годы Украина накопила много долгов по высоким процентам, и на данный момент обслуживание госдолга – самая большая статья расходов из госбюджета.

Как сообщал сайт "Сегодня", газета Financial Тimes связала успешный выпуск еврооблигаций с оптимизмом инвесторов в отношении программы реформ президента Украины Владимира Зеленского и его нового правительства.

Как известно, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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