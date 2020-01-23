Как Украина заняла деньги по рекордно низкой ставке: названы четыре фактора

/ Фото: Pixabay

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Украина выпустила новые 10-летние еврооблигации в евро с рекордно низкой процентной ставкой 4,38% годовых. Как объяснил в комментарии сайту "Сегодня" президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак, такая низкая ставка оказалась возможной из-за высокого спроса на украинские облигации, а в целом на ситуацию повлияли четыре фактора.

Аналитик уточнил, что снижение учетной ставки Нацбанка не могло повлиять на ситуацию, так как регулятор устанавливает ставку исключительно в гривне, а бонды размещались в евро.

"Ставка в евро формируется следующим образом. Сначала Минфин декларирует, под какую ставку он хотел бы привлечь инвестиции. В этот раз это было 5%. Банки-организаторы аукционов рассылают информацию клиентам. А инвесторы, в свою очередь, сообщают, на каких условиях готовы купить украинские облигации. Идет торговля. Понятно, что, если покупатели обозначат ставку выше, чем предлагает Минфин, то они вряд ли получат ценные бумаги. Если поставят цену намного ниже, например 4%, то прогадают. Конечно, Минфин заинтересован привлечь инвестиции под как можно более низкие проценты, а инвесторы – купить под более высокие. Банки-организаторы и пытаются определить ставку, которая будет устраивать всех. И вот оказалось, что эта ставка даже ниже той, что заявлял Минфин. Потому что спрос на наши бумаги большой. В принципе, по такому же принципу формируется окончательная ставка украинских гривневых ОВГЗ. Ее формирует рынок, а не Минфин", – объясняет Козак.

В целом же, по его словам, привлечение инвестиций под такие низкие проценты является результатом целого ряда факторов.

"Во-первых, Украина продолжает сотрудничество с МВФ. У нас сегодня нет действующей программы, но миссия МВФ уже согласовала меморандум о кредите на уровне рабочих групп, идет нормальный рабочий процесс. Без сотрудничества с МВФ таких низких процентов не было бы. Второй фактор – это рост украинской экономики и умение Минфина управлять долгами. Сегодня Украина может успешно привлекать средства под внутренние облигации, причем на довольно длительный срок. Облигации на 3-4 года разлетаются, как пирожки. На следующей неделе ориентировочно ожидается выпуск гривневых облигации на 7 лет, и предварительный спрос на них со стороны иностранцев достаточной большой. Хотя еще недавно нельзя было себе и представить такого. Третий фактор – это стоимость евро. Учетная ставка Европейского центрального банка – в районе нуля. А Германия, например, выпускает гособлигации под отрицательную ставку. То есть, если инвестор вкладывает в немецкие гособлигации миллион евро, то через несколько лет он получит назад порядка 900 тысяч евро. И в эти облигации инвестируют значительно больше, чем в наши ОВГЗ, сотни миллиардов долларов", – говорит Козак.

Третий фактор, по словам эксперта, объясняется политикой Европейского Центробанка – там созданы такие условия, что держать деньги просто на счете еще менее выгодно, с учетом комиссий за обслуживание счета, других расходов. Таким образом, Европейский Центробанк заставляет инвесторов вкладывать деньги в евроактивы, говорит специалист.

"И четвертый фактор, который привел к снижению ставок, это момент спроса на риск, который наблюдается уже несколько недель. "Спрос на риск" – это такое состояние, когда рынки не ожидают никаких больших кризисов. Акции растут, и средства нужно куда-то вкладывать. Это неимоверно большие деньги. И в такие периоды инвесторы смотрят на более рискованные активы. А Украина – это рискованный актив, кредитные рейтинги у нас очень низкие, до инвестиционного рейтинга нам еще нужно преодолеть 4-5 ступеней в рейтинге. Поэтому мы можем удачно размещать свои ценные бумаги только в моменты спроса на рискованные активы. Такие моменты спроса на риски нельзя высчитать или спрогнозировать. А в другие моменты, когда не будет спроса на риски, нам пришлось бы привлекать инвестиции под гораздо более высокие проценты. Так что Минфин просто очень рационально использовал данный момент, чтоб разместить акции дешево. Удивление такими низкими процентами вызвано тем, что украинцы не верят в свое государство, в свое правительство", – резюмировал Козак.

Напомним, в середине июня 2019 года Украина разместила на внешнем рынке заимствований выпуск семилетних еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в шесть раз. Позже в 2019 году облигации размещались под 5,15-6,25% годовых.

Как сообщалось, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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