Банк "Аркада" и Industrial Innovation Group запускают первый в Украине блокчейн данных

Еще одним шагом, который приблизил наше государство к амбициозной цели, стала презентация первого в Украине блокчейна данных из набора процедур "знай своего клиента" (KYC), которая состоялась 16 октября в Киеве.

Во время мероприятия лидер инвестиционных проектов в Украине банк "Аркада" и мировой лидер, международный системный интегратор в сфере масштабируемых идентификационных решений INDUSTRIAL INNOVATION GROUP подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса с целью запуска первого регионального продукта – платформы для обмена данными KYC ("знай своего клиента"). На основе блокчейна будет разработана глобальная мобильная платформа "Электронная Украина".

По словам акционера и генерального директора INDUSTRIAL INNOVATION GROUP Тарьяма Матара Тарьяма из ОАЭ: "Наша группа компаний детально анализировала работу многих финансовых институтов и мы с большой гордостью объявляем о стратегическом партнерстве и создании финансово-промышленно альянса с банком "Аркада", который за 26 лет уже доказал, что умеет проектировать, а главное – выполнять масштабные инвестиционные проекты в Украине. INDUSTRIAL INNOVATION GROUP принимает решение в рамках этого Альянса увеличить уровень инвестиций в Украине до 2 миллиардов евро. Поскольку платформа блокчейн создаст необходимые условия для инвесторов, которые смогут инвестировать в Украину".

Прежде всего созданная платформа повысит уровень комфорта для клиентов в банковском секторе. Это касается скорости банковских операций, защиты информации и минимизации промежуточных шагов. Инициатива способствует более быстрой и безопасной идентификации клиента и обмену сопутствующей документацией благодаря внедрению таких прогрессивных технологий как блокчейн.

Платформа будет служить базой для создания Единого демографического реестра физических лиц Украины и станет шагом вперед в реализации проекта "Электронная Украина".

Представители программы также акцентировали на объединении возможностей KYC среди банков-участников, государственных структур, финансовых учреждений и других лицензированных участников платформы.

Альянс уже сегодня готов предоставить правительству Украины Стратегическую Концепцию Программы "Электронная Украина", обеспечить выпуск электронных идентификационных карт для граждан и радикально расширить области применения технологии блокчейн. На этой же основе Альянс разрабатывает модели инвестиционных платформ для украинского рынка, в том числе для частного сектора.

Инициатива Альянса полностью отвечает Указу президента Украины №647/2019 "О некоторых мероприятиях по обеспечению предоставления качественных публичных услуг" и предлагает конкретные пути внедрения электронных государственных услуг.

Президент банка "Аркада" Константин Палывода, отметил: "Банк "Аркада" одним из первых в Украине предложил и успешно реализовал программу инвестирования строительства жилья для населения, учитывая долгосрочное (до 30 лет) ипотечное кредитование на основе расчетной единицы "ОдІн". Введение в рыночное обращение "ОдІнов" будет происходить с помощью карт и девайсов, содержащих электронно-цифровую подпись".

Что такое "ОдІн"? Это индексированная условна расчетная единица, которую уполномоченный банк определяет с учетом индекса инфляции, индекса цен производителей промышленной продукции, строительно-монтажных работ и других факторов. Система позволяет минимизировать инвестиционные риски для клиента и обеспечить стабильность финансовых отношений между всеми участниками Альянса.

Как отметил Андрей Первушин, генеральный директор VTI, входящей в состав компании INDUSTRIAL INNOVATION GROUP: "Многолетний международный опыт "VTI" в создании государственных реестров, систем электронных идентификационных документов, государственных электронных услуг, позволит Альянсу создать надежную платформу для работы с данными KYC. Мы предлагаем рынку электронные инструменты идентификации, верификации и работы с клиентом, а гражданам – кардинально упростить бюрократические процедуры".

"Компания "Полли-Сервис" владеет полным спектром собственных технологий, ноу-хау, патентов для производства пластиковых карточек любых форматов, видов, всех международных и национальных платежных систем: Visa, Master Card, Union Pay, "Пространство" и других, что подтверждено выпуском 220 миллионов карт и, соответственно, готова в кратчайшие сроки произвести электронные карты мультиприложений "ОдІн", – прокомментировал новацию Игорь Попович, Президент "Полли-Сервис" компании INDUSTRIAL INNOVATION GROUP.

Его мнение поддержала Наталья Кочубей, глава совета директоров компании "Полли-Сервис", отметив, что это единственная компания в мире, которая владеет комплексной системой персонализационного бюро как идентификационных документов, так и карт финансовых приложений.

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