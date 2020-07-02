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Зеленский поручил ликвидировать Нацкомиссию по регулированию финансовых услуг

2 июля, 16:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

Полномочия Нацфинуслуг разделят НБУ и Нацкомиссия по ценным бумагам

Президент Владимир Зеленский поручил ликвидировать Нацкомиссию по регулированию рынков финансовых услуг. Соответствующий указ №259/2020 обнародован на сайте Офиса президента.

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"Во исполнение закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" постановляю: прекратить деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации", – говорится в указе.

Читайте также: Закон о "сплите": в НБУ сообщили подробности

Руководителя аппарата Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Татьяну Галабудскую президент назначил главой ликвидационной комиссии. В трехмесячный срок она должна проинформировать главу государства о результатах проведенной работы.

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Как известно, ликвидация Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг готовилась давно. Еще 16 октября 2019 года президент подписал закон о "сплите", он вступил в силу с 1 июля 2020 года. Документ упраздняет Нацкомиссию финансовых услуг и разделяет ее полномочий между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (контроль рынка ценных бумаг и негосударственных пенсионных фондов) и Нацбанком (рынки небанковских финансовых учреждений).

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Более детально читайте в материале: Ломбарды и страховки по новым правилам: в Украине заработал финансовый "сплит".

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Владимир Зеленский нацфинуслуг сплит закон о сплите

Источник: Сегодня

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