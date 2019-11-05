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"Зеленый" подешевел: гривня отыграла у доллара восемь копеек

5 ноября, 16:39

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 6 ноября

/ Фото: Pexels

На среду, 6 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

05.1106.11Изменение
1 доллар США24,80 грн24,72 грн- 0,08

Таким образом, по сравнению со значениями 5 ноября курс доллара снизился на восемь копеек после роста на шесть копеек в предыдущий банковский день. При этом доллар остается заметно ниже психологической отметки в 25 гривен, которую ранее пробивал вверх впервые за полтора месяца. За неделю – с 30 октября по 6 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 39 копеек.

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Фото: "Газпром"

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Новости "Сегодня" ранее выяснили, что будет влиять на курс доллара в Украине в ноябре. Финансисты спрогнозировали курс доллара на последний месяц осени.

Также мы рассказали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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