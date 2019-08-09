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"Зеленый" сдает позиции: гривня отыграла у доллара еще 23 копейки

Сегодня, 16:14

Национальный банк установил стоимость доллара на 12 августа

Фото: Chris Dlugosz / Flickr

Фото: Chris Dlugosz / Flickr

На понедельник, 12 августа, после того, как безналичный доллар покатился вниз на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

09.0812.08Изменение
1 доллар США25,32 грн25,09 грн- 0,23

Таким образом, по сравнению со значениями 9 августа курс доллара снизился еще на 23 копейки после падения на 10 копеек днем ранее. В целом за неделю – с 5 по 12 августа – гривня окрепла на 45 копеек. 

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Напомним, ранее финансист рассказал сайту "Сегодня", что будет с курсом доллара до конца лета. Специалист считает, что пока курс гривни поддерживается экспортерами, но вскоре ситуация изменится.

В тренде
Названа дата первого заседания новой Верховной Рады (дополнено)
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте также: Рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине – эксперт

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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