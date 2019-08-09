"Зеленый" сдает позиции: гривня отыграла у доллара еще 23 копейки

На понедельник, 12 августа, после того, как безналичный доллар покатился вниз на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:
|09.08
|12.08
|Изменение
|1 доллар США
|25,32 грн
|25,09 грн
|- 0,23
Таким образом, по сравнению со значениями 9 августа курс доллара снизился еще на 23 копейки после падения на 10 копеек днем ранее. В целом за неделю – с 5 по 12 августа – гривня окрепла на 45 копеек.
Напомним, ранее финансист рассказал сайту "Сегодня", что будет с курсом доллара до конца лета. Специалист считает, что пока курс гривни поддерживается экспортерами, но вскоре ситуация изменится.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
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