Цена на газ: как новая формула скажется на платежках украинцев

Украинцев сбила с толку новость, что правительство посреди отопительного сезона изменило формулу расчета стоимости газа. Еще в декабре 2019-го мы покупали газ или по рыночной цене, или по страховой – если решили приобрести топливо на весь сезон. Но теперь гарантированной цены нет, а потому возникает вопрос: если человек раньше заказал услугу "газовый запас", какой тариф он увидит в платежке за январь? И как новая формула скажется на счетах остальных потребителей?

Галина Шостак, хоть и получает субсидию, вынуждена экономить газ. Из-за больших сумм в платежках дома у женщины холодно – газовый котел выставлен лишь на минимальный режим отопления. Льготы от правительства позволяют Галине получать бесплатно 260 куб. м газа, но на обогрев дома нужно минимум 350 кубов.

"Это не меньше 500 гривен в месяц – то, что не покрывает субсидия", – сетует Галина.

Недавно в правительстве заявили, что цена газа в Украине будет снижаться. Для этого Кабмин разработал новую формулу расчета стоимости голубого топлива. "Мы вышли на соответствующую формулу, которую вы можете увидеть в решении Кабмина. Цена будет 4650 гривен", – заявил министр энергетики Алексей Оржель.

4650 гривен – цена за тысячу кубометров. То есть за куб получается 4,65 гривни. Но это только оптовая цена на газ – в платежках будут совсем другие цифры, ведь добавятся налоги и наценки газсбытов. Кроме того, украинцы получат и отдельную платежку – за транспортировку газа. И если суммировать все эти платежи, итоговая цена в зависимости от региона будет колебаться в диапазоне 6-7 гривен за кубометр.

Это цена на четверть ниже, чем год назад, в январе-2019, говорят в Минэнерго. Но все же это дороже, чем в прошлом месяце, подчеркивают энергетики. В ответ в Кабмине продолжают уверять: цена будет падать и дальше.

"Я уверен, что в феврале мы можем еще посмотреть на некоторое снижение цены на газ. Для нас чрезвычайно важно перед полным открытием рынка с 1 мая доказать украинцам, что рынок работает не только в сторону увеличения [цены], но и в сторону уменьшения", – заявил Оржель.

Так, с 1 мая, после перехода на рыночную цену газа, тарифы на голубое топливо будут изменяться каждый месяц. И, согласно решению Кабинета министров, зависеть они будут от цен на газовом хабе TTF в Нидерландах, к которым прибавят стоимость транспортировки топлива и торговую надбавку "Нафтогаза".

Но почему Кабмин решил, что его решение позволит снизить тарифы?

В Министерстве энергетики говорят: газ дешевеет по всей Европе. Сейчас там есть излишек, ведь ЕС закачивал голубое топливо в хранилища весь последний год – готовились к газовой войне между Украиной и Россией. Но Киев и Москва все же подписали договор на транзит газа.

"Сейчас очень много положительных сигналов. Огромные запасы в европейских хранилищах, теплая зима... Действительно, небесная канцелярия также значительно влияет на ситуацию", - сказал Оржель.

В ближайшие месяцы цены на газ в Нидерландах, скорее всего, будут снижаться – об этом говорят и опрошенные нами эксперты. Однако в долгосрочной перспективе цены могут и расти, причем существенно.

"В принципе, цена может колебаться кардинально и драматически – сегодня вы платите 6‑7 гривен, завтра 9‑12 за кубометр", – объясняет сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Роттердам +" vs. "Амстердам +"

Украинцев ставят в зависимость от скачков цен на международных биржах, говорят эксперты, и указывают на ряд недостатков в решении правительства.

"Логичнее было бы заключать прямые договоры с поставщиками газа и, соответственно, получать газ по гарантированной цене", – считает член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Специалист уточняет: новая формула определения стоимости газа очень похожа на старую формулу расчета стоимости угля. Ту, которую утвердили еще в 2016 года и прозвали "Роттердам +". Эту "угольную" формулу нещадно критиковали, а НАБУ до сих пор пытается доказать, что государству якобы умышленно причинили убытки. Среди подозреваемых – экс-глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Сергей Вовк. Сейчас он живет за границей и уверяет, что возвращение к такому принципу доказывает законность его действий.

"Я считаю, что концептуальних различий нет, принцип такой же, как был в демонизированной формуле "Роттердам +". То есть правительство этим решением подтверждает, что подход, использованный нацкомиссией, когда ее возглавлял я, был правильный", – говорит Вовк.

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По аналогии с "Роттердам +" новую "газовую" формулу уже прозвали "Амстердам +". Но есть и отличия, и "газовая" формула во многом хуже "угольной".

"По "Роттердам +" рассчитывалась единая цена на весь год. А в случае с "Амстердам +" цена газа будет рассчитываться ежемесячно. То есть, сегодня она может быть дешевле – 120 долларов, а через месяц, например, уже 250 долларов", – говорит Корольчук.

Однако пока что газ на европейский рынках, а значит и в Украине, дешевеет. А вслед за голубым топливом должны снижаться тарифы и на централизованное отопление и горячую воду. Все основания для этого есть, а окончательное решение должна принять Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, при этом "Нафтогаз" уже предложил вариант ценообразования на газ, который позволит зафиксировать цену голубого топлива на случай роста из-за рыночных факторов.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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