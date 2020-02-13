Украинцам объяснили, зачем нужна дополнительная платежка за газ

В профильной нацкомиссии уверены, что по факту топливо для украинцев стало дешевле

/ Фото: Pixabay

Отдельная плата за транспортировку газа делает общий тариф на топливо ниже. Об этом заявил глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, передает "Укринформ".

"Мы выделили плату за обслуживание сетей, это не плата за пользование. Это плата за то, чтобы газ всегда был подведен, всегда был под давлением, работала аварийная служба и техники. Плата за обслуживание всегда была, есть и будет. Мы разделили эту плату равными частями на 12 месяцев, чтобы потребитель получал меньшую нагрузку в отопительный период. Ранее основная часть распределения приходилась на зимние месяцы, когда идет повышение потребления природного газа. Эти суммы добавлялись", – объяснил Тарасюк.

Он добавил, что разделение платежей на 12 месяцев позволило снизить конечную плату для потребителя.

Реклама

"Если сравнить платежку с аналогичным месяцем прошлого года, она стала меньше благодаря двум факторам: цена газа и цена на транспортировку", – отметил Тарасюк.

В тренде Как банки хитрят с украинцами: названа одна из популярных уловок

Напомним, украинцам вернули одну платежку за газ, но счета в ней будет все равно два. Как объяснял Тарасюк, потребители просто начнут получать оба счета на одном листе бумаге, что сделает оплату более удобной. По словам Тарасюка, вернуться к старой форме квитанции за газ (без отдельной платы за транспортировку) украинцы все равно не смогут, поскольку теперь поставщик и транспортер газа – это разные компании, которые предоставляют отдельные услуги.

Напомним, украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. Новости "Сегодня" ранее разбирались, зачем ввели две платежки за газ и почему по ним обеим нужно платить вовремя:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама