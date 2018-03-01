Цена газа в Украине изменится: Гройсман объяснил, от чего будут зависеть суммы в платежках

Цена газа для населения в Украине будет полностью зависеть от подхода, который сейчас разрабатывает правительство совместно с международными партнерами. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на 14-й ежегодной украинской инвестиционной конференции Dragon Capital.

"Что касается цены газа. Нет ничего лучше, чем когда рынок формирует цену. С другой стороны – очень важно понимать социальную чувствительность этого вопроса и понимание того, что пока в Украине нет полноценного рынка газа для бытовых потребителей. Поэтому вопрос сегодня в выборе модели формирования цены в Украине. И над этой моделью и формулой мы работаем вместе с нашими международными партнерами", – заявил Гройсман.

Премьер отметил, что как только будет найден справедливый подход к формированию цены на газ, правительство об этом объявит

"Он (подход – Ред.) будет влиять на повышение цен, стабилизацию или на снижение цен. Это уже вопрос подхода, который мы хотим внедрить. Но цель в следующем – через несколько лет выйти на рынок газа в середине страны и рыночную цену, которую будет формировать сам рынок. Это цель, к которой мы идем", – отметил Гройсман.

При этом накануне, 28 февраля, Гройсман отмечал, что украинцев ждет системное снижение цен на газ. По мнению премьера, этого можно добиться за счет наращивания объемов внутренней добычи газа в Украине.

Кроме того, глава правительства предупреждал, что после создания свободного рынка цену газа в Украине Кабмин устанавливать не будет.

Министр финансов Александр Данилюк также рассчитывает, что в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на голубое топливо могут снизиться. Также цена на газ для украинцев будет зависеть от того, сколько голубого топлива собственной добычи потратят на нужды населения. Чем больше будет использоваться украинского газа, тем ниже будет зависимость от "импортного паритета", то есть ниже и цена на газ. Как заявлял министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, уже до конца 2018 года Украина сможет обеспечить все нужды населения газом собственной добычи. В 2017 году страна добыла больше 20 млрд кубов голубого топлива. По подсчетам Кабмина, чтобы отказаться от импорта газа Украине нужно начать добывать по 27 млрд кубометров газа ежегодно.