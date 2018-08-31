Что будет с субсидиями на газ для тех, у кого нет счетчиков: в Минсоцполитики дали разъяснение

Сегодня, 15:34

В ведомстве хотели стимулировать население к экономии

Что будет с субсидиями на газ для тех, у кого нет счетчиков: в Минсоцполитики дали разъяснение
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Кабинет министров Украины снял с рассмотрения предложение лишать субсидий украинцев, у которых не стоят счетчики на газ. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, передает УНН.

В ведомстве подчеркнули, что хотели стимулировать население к установке счетчиков и экономии газа. При этом, вопрос о прекращении предоставления субсидий домохозяйствам, в которых не установлены счетчики на электроэнергию, горячую и холодную воду министерство не прорабатывало. 

"Льготы и субсидии предоставляются населению в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования коммунальными услугами, в том числе природным газом. Минсоцполитики инициировало изменения, которые предусматривали с 1 октября 2018 года не предоставлять льготы и субсидии на оплату услуг газоснабжения потребителям, у которых нет индивидуальных счетчиков газа, и которые отказались устанавливать их за счет государственного/местного бюджетов или собственных средств операторов газораспределительных систем. ... Сейчас проект постановления о внесении изменений в постановление № 409 снят с рассмотрения правительством", – рассказали в Минсоцполитики.

Напомним, ранее стало известно, что украинцы уже получают вдвое меньше субсидий, чем в 2017 году. С помощью новых правил оформления льгот чиновники стараются минимизировать количество тех, кто получает субсидии, имея высокий, с точки зрения социальных норм, доход.

Тем временем, министр соцполитики Андрей Рева объяснил, зачем нужен реестр получателей субсидий, который заработал с 1 июля 2018 года. В частности, по данным чиновника, запуск реестра позволил обнаружить 20 тысяч граждан, которые получали двойную субсидию – 90% из этих субсидиантов были зарегистрированы сразу в двух регионах Украины.
газ, льготы, субсидии, счетчики, Минсоцполитики

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