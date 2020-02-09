Должников за коммуналку ждут неприятности

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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С оплатой украинцами коммунальных услуг сложилась парадоксальная ситуация: в 2019 году потребители платили по счетам намного лучше, чем в 2018-м, при этом долги по коммуналке увеличились более чем на 8 млрд грн, достигнув почти 64 млрд грн. Почему долги выросли и что нужно сделать, чтобы они стали меньше, разобрался сайт "Сегодня".

Два года в цифрах

Согласно подсчетам Госслужбы статистики, за минувший год существенно вырос процент тех, кто оплачивает счета за потребленные тепло, воду, газ, электроэнергию и т. д. Если в 2018 году оплачивалось 58% квитанций по коммуналке, то в 2019 году – уже 79%. При этом, например, средняя сумма в платежках за декабрь 2019 года оказалась на 80 грн меньше, чем за декабрь 2018 года – 2212 грн против 2292 грн. Но все равно долги выросли: по газу – до 27,9 млрд грн (+1,5 млрд грн), по отоплению и горячей воде – до 20,4 млрд грн (+3,7 млрд грн), за содержание домов – до 5,1 млрд грн (+2 млрд грн), по холодной воде – до 4,1 млрд грн (+1 млрд грн), за вывоз мусора – до 0,8 млрд грн (+0,2 млрд грн), за электроэнергию – до 5,4 млрд грн (+0,6 млрд грн). Всего задолженность увеличилась до 63,7 млрд грн (+8,1 млрд грн).

Где платят лучше, где хуже

По регионам в 2019 году сохранилась тенденция 2018 года: лучше всего оплачивают счета жители западных и центральных областей, хуже всего – жители востока и юга. Хотя, как видно из инфографики, платежная дисциплина и там намного улучшилась. Если, например, в прифронтовых Луганской и Донецкой областях в 2018 году население оплатило всего 61,6% и 69,4% сумм, выставленных за услуги, то в 2019 году – уже соответственно 74,1% и 78,6%. Для сравнения: по Украине в остальных областях, не вошедших в рейтинг, потребители оплатили в 2019 году от 93% до 98% счетов, в Киеве – 94,6%.

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Достаточно оптимистическая картина с оплатой счетов и по видам услуг: в среднем по Украине потребители погашают свыше 90% выставленных в счетах суммах, кроме вывоза мусора, где чуть меньше – 89,1%.

Как видно из инфографики, и здесь западные области в лидерах по оплате, а абсолютным аутсайдером является Луганщина: по оплате за отопление, воду и содержание домов здесь наихудший результат. По оплате газа в Луганской области второй результат с конца после Донецкой области – всего 70,6%.

И еще немного статистики: в 2019 году, с апреля по сентябрь, то есть после окончания отопительного сезона, население активно погашало долги предыдущих периодов: в апреле было оплачено на 5,4 млрд грн больше, чем начислено (+59%), в мае – на 5,9 млрд грн больше (+105%), в июне, июле и августе – на 20-40% больше, в сентябре – на 12% больше. А с началом отопительного сезона потребители снова начали копить долги: в октябре, например, недоплата составила 20%. Эта тенденция намного отличается от оплат в 2018 году: тогда "зимние" долги по коммуналке незначительно погашались лишь с июня по сентябрь, переплата в эти месяцы колебалась от 7 до 17%.

Почему растут долги

Экономист Олег Пендзин (Экономический дискуссионный клуб) разъяснил, почему в процентах оплата улучшается, а в деньгах – долги растут.

"Сравним передовую по оплате Закарпатскую область и отстающую Луганскую, – анализирует эксперт. – В 2018 году долг по Закарпатью составил 340 млн грн при уровне оплаты 82,8%. В 2019 году долг по области уменьшился на 14 млн грн за счет переплаты в 5,9%. На Луганщине долг в 2018 году составил 840 млн грн при уровне оплаты 61,6%. В 2019 году долг по области еще увеличился на 644 млн грн, хотя и уровень оплаты вырос сразу на 12,5%, или до 74,1%. То есть в процентах луганчане платили лучше, а в деньгах – копили долги. Аналогичная картина еще в 18 областях, а также в Киеве: там платят в процентах больше, чем год назад, от сумм, выставленных в счетах, но в деньгах долги все равно растут. Лишь четыре области, кроме Закарпатской – это Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Львовская, – сумели погасить за 2019 год часть предыдущих долгов. Но так как по населению, а значит, и по величине платежей в каждой области, – они несравнимы с намного более населенными регионами, прежде всего "недисциплинированными" восточными областями, то их переплата в масштабах страны не может перекрыть недоплату этих регионов. А в процентах средние по стране расчеты Госслужбы статистики арифметически показывают улучшение".

Что будет дальше

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Олег Пендзин пессимистичен: по его мнению, негативную тенденцию переломить вряд ли удастся, хотя бы по той причине, что многочисленное население восточных регионов плохо платит за коммуналку не потому, что не хочет, а оттого, что не имеет возможности.

"Восточные области – индустриальные, а у нас за 2019 год промышленность упала на 8,5%, уровень безработицы здесь почти вдвое выше по стране – 15%, – анализирует Пендзин. – Многие там работают неполную неделю, субсидия им не положена из-за "высоких" доходов, и если выбирать: прокормить семью или оплатить коммунальные услуги, то выбор очевиден. А вот на западе картина иная – там много трудовых мигрантов, уровень жизни становится все более высоким, поэтому и долги по комуслугам там не только не копят, но и погашают. К тому же у нас пока либеральная политика по отношению к должникам: воду, отопление не отключают, из квартир не выселяют. Но рост долгов в скором будущем приведет к тому, что не только должники, но и добросовестные плательщики останутся без коммунальных услуг по техническим причинам – это полный износ оборудования теплоэнерго, водоканалов, водопроводных и других сетей".

Но есть и другие мнения. Так, глава Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины кандидат юридических наук Андрей Никончук заметил новый тренд: люди все больше хотят объединяться, создав в своих домах ОСМД.

"Раньше в стране было около 20 тысяч ОСМД, сейчас уже 32 тысячи из 180 тысяч многоэтажек в стране, – привел цифры Никончук. – Это повышает коллективную ответственность должников перед соседями за неуплату. Созданием ОСМД все больше интересуются пожилые люди, пенсионеры, еще недавно они были скептичными по этому поводу. Свою роль играет и новый институт управляющих домами: их становится все больше, к этим специалистам обращаются жильцы за разъяснением – что будет если не платить, как реструктуризировать долги. И пытаются постепенно рассчитываться. Да и управляющие компании (бывшие ЖЭКи), и председатели ОСМД активнее взыскивают долги через суд. Активизировались так называемые "коллекторы". Все это повышает платежную дисциплину".

Также, по словам Никончука, процент оплаты за комммуналку подняли еще два фактора: введение пени и монетизация субсидий. Особенно сработал второй фактор. Вопреки сомнениям скептиков, что субсидианты проедят полученную от государства помощь в виде наличных денег, а не рассчитаются за комуслуги, на деле получилось наоборот. Люди добросовестно платили, опасаясь, что у них отберут субсидии наличкой. В селах субсидианты, где субсидии большие за счет отопления домов газом, утеплив дома, меньше его расходуют, в городах субсидианты сократили потребление воды и электроэнергии, чтобы сэкономить часть госпомощи.

С тем, что монетизация субсидий повысила уровень оплаты, согласен и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Но, по его мнению, коммунальные службы лукавят, говоря об огромных долгах за коммунальные услуги.

"Значительная часть этих долгов, примерно 20-25%, или порядка 15 млрд грн, – безнадежные, так как по ним истек срок исковой давности – три года, – отметил Охрименко. – Также есть долги умерших людей, которые проживали в неприватизированных квартирах, их взыскать тоже невозможно. Государство должно разработать механизм списания таких долгов, а поставщики комуслуг – активнее заниматься взысканием через суд и реструктуризацией долгов, которые еще можно взыскать, а не популизмом, рассказывая, какое плохое население, которое потребляет услуги, но не платит за них".

Эксперты уверены, что с наступлением рыночных отношений и тотального учета поставляемых коммунальных услуг "выбивать" долги поставщики станут активнее. Поэтому должникам стоит задуматься, как рассчитаться с наименьшими для себя потерями. Самый простой путь для этого – реструктуризация (рассрочка) неуплаченного. Пока здесь цифры не впечатляют: за 2019 год лишь 68 тыс. должников из нескольких миллионов человек реструктуризировали долги на 532 млн грн. Это менее 1% от всей суммы задолженности.

Тем временем украинцев ждут огромные штрафы за не рассортированный мусор:

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