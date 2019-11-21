Еще в один город Львовской области подали тепло

Вслед за Новояворовском теплоснабжение появилось в Новом Роздоле

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Новом Роздоле Львовской области началась подача теплоносителя в жилые дома. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба Кабинета министров, ранее объявившая о появлении тепла в домах Новояворовска.

"В Новом Роздоле ликвидированы все утечки на магистральном трубопроводе... В настоящее время в Новояворовске теплоноситель с температурой +45С начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона, и сейчас происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутридомовых систем жилых домов, других потребителей", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Кабмина, сославшись на Львовскую облгосадминистрацию, отмечает, что сейчас восстанавливается циркуляция по системам сооружений.

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Ситуация в Новом Роздоле / Фото: Кабинет министров Украины

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Как писали новости "Сегодня", в правительстве заявляли, что города Новояворовск и Новый Роздол, в которых проживает почти 60 тыс. жителей, лишились тепла из-за частного предприятия "Гарант Энерго М".

На прошлой неделе премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание с представителями Кабмина, местных властей и "Нафтогаза" для решения проблемы. Власти и газовая компания разработали план мероприятий, позволивший "избежать техногенной катастрофы".

С предыдущей управляющей компанией был расторгнут договор, а новая – газоснабжающая компания "Нафтогаз Тепло", которую избрали управляющей Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ, – 19 ноября получила лицензии на производство тепло- и электроэнергии от Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Мы сообщали, что ранее у жителей Новояворовска и Нового Роздола начались проблемы с электричеством – из-за массового подключения электрических обогревателей возникли неполадки в работе электросетей. Подробнее – в нашем сюжете:

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