В один из мерзнувших городов Львовской области наконец-то подали тепло

Жители Новояворовска уже с отоплением, а в Новом Роздоле ремонтные работы продолжаются

/ Фото: Pixabay

В дома жителей Новояворовска Львовской области, оставшихся без теплоснабжения, начали подавать тепло. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

При этом, по информации правительства, в Новом Роздоле – другом городе этой же области, жители которого также лишились теплоснабжения, ремонтные работы продолжаются.

"Бригады работают непрерывно, уже ликвидировали четыре прорыва на трассах. Запуск отопления запланирован на завтра", – говорится о ситуации в Новом Роздоле.

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В Кабмине добавили, что руководство Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, привлекли к дисциплинарной ответственности за срыв отопительного сезона в регионе.

Как писали новости "Сегодня", в правительстве заявляли, что города Новояворовск и Новый Роздол, в которых проживает почти 60 тыс. жителей, лишились тепла из-за частного предприятия "Гарант Энерго М".

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На прошлой неделе премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание с представителями Кабмина, местных властей и "Нафтогаза" для решения проблемы. Власти и газовая компания разработали план мероприятий, позволивший "избежать техногенной катастрофы".

С предыдущей управляющей компанией был расторгнут договор, а новая – газоснабжающая компания "Нафтогаз Тепло", которую избрали управляющей Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ, – 19 ноября получила лицензии на производство тепло- и электроэнергии от Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Мы сообщали, что ранее у жителей Новояворовска и Нового Роздола начались проблемы с электричеством – из-за массового подключения электрических обогревателей возникли неполадки в работе электросетей. Подробнее – в нашем сюжете:

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