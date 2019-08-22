Где можно купить газ на зиму по летней цене: "Нафтогаз" опубликовал карту

В компании сообщили, что разослали предложения всем регионам

/ Фото: Pixabay

Компания "Нафтогаз Украины" разместила на своей странице в Facebook карту регионов, где потребители могут обращаться в газопоставляющие компании для приобретения газа по летней цене, чтобы использовать его в течение отопительного сезона.

О новой услуге "Газовый запас" компания сообщила накануне, отметив, что ранее она была доступна только коммерческим потребителям.

"Сейчас мы предлагаем продукт клиентам как нашей собственной газоснабжающей компании, так и через существующую сеть газсбытов. Такое предложение от нас получили сбыты во всех без исключения регионах", – говорится в сообщении.

На карте указано, в каких областях предложение "Нафтогаза" уже действует. Если газсбыт отсутствует на ней, в компании советуют украинцам напрямую туда обращаться и поинтересоваться, почему они еще не согласились на такую услугу.

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В компании предупредили: если рыночные цены изменятся, как сейчас указывают биржевые форвардные цены, "такая инвестиция позволит сэкономить до 25% платы за газ зимой".

Пресс-служба "Нафтогаза" уточнила, как воспользоваться услугой "Газовый запас":

прийти в центр обслуживания клиентов своего газсбыта;

иметь при себе паспорт;

заключить дополнительное соглашение к типовому договору поставки газа;

сделать подписку и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона.

Новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению цен из четырех сложившихся на рынке: для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).

В августе "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения до 4653,54 грн за 1000 куб. м без учета НДС и расходов на транспортировку.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Он напомнил, что в Украине снижается цена на газ на фоне общемировой тенденции.

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