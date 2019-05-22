Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газ

Богдан рассказал о "большом диалоге" со многими специалистами

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Новая власть будет рассматривать различные пути по уменьшению цены на газ. Об этом заявил назначенный на должность 21 мая глава Администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире "112 Украина".

"На эту тему мы беседовали со многими специалистами – это большой диалог. Однако те или иные решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами. Потому что зависимость Украины, к сожалению, от прошлой власти, от их решений... Очень большая зависимость от МВФ и других организаций... В данном случае мы поставлены в такую ​​систему координат, что должны согласовывать те или иные решения, так как уменьшение цены на несколько месяцев на газ может иметь совсем другие последствия в кредитной и банковской политике", – заявил Богдан.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил новую власть, что снижение тарифов на услуги ЖКХ в Украине может привести к серьезному кризису. Страна рискует оказаться в состоянии финансового кризиса, предостерег глава правительства и призвал не совершать необдуманных шагов.

Также на днях министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко посоветовал не ждать снижения тарифов на газ. Он пояснил, что Украина не может влиять на рыночную цену газа в Европе, но способна контролировать объем его потребления.

Напомним, падение мировых цен на голубое топливо позволило Украине немного снизить тарифы на газ для населения с 1 мая – на 3,5%, с 8,55 тыс. грн до 8,247 тыс. грн за тысячу кубометров.

Впрочем, в каждой области Украины будет действовать своя цена на газ – из-за введения новых тарифов для компании "Укртрансгаз" на транспортировку газа. В результате стоимость голубого топлива для конечных бытовых потребителей повышается на на 4,5-4,9%.

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