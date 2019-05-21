Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента (дополнено)

Советник главы государства сменил статус на официальный

Новый президент Украины Владимир Зеленский издал указ №304/2019, которым назначил Андрея Богдана главой Администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства

"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю: назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины", – говорится в документе.

Напомним, советник Зеленского – Андрей Богдан – анонсировал первые кадровые указы главы государства на вечер вторника, 21 мая.

"Решение (о назначении главы АПУ. – Ред.) на данный момент не принято. Возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером", – сказал Богдан журналистам в Киеве во вторник, 21 мая, отвечая на вопрос о том, может ли он возглавить Администрацию президента.

По словам Богдана, Зеленский считает, что на должность главы его администрации должен быть назначен человек из ближайшего окружения нового президента, которому он полностью доверяет . Он также отметил, что в случае его назначения на ту или иную должность в органах государственной власти обязательно подаст заявление о прекращении адвокатской деятельности.

Также напомним, что сегодня Зеленский издал ряд указов, которыми сменил руководство Генштаба ВСУ , уволив Виктора Муженко и назначив на пост Руслана Хомчака.

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