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Гройсман призвал проверить формулу "Нафтогаза" по цене на газ

5 июня, 12:55

Его заявление прозвучало на заседании правительства

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует создание межведомственной группы для проверки формулы установления цены на газ для населения со стороны "Нафтогаза Украины". Об этом он заявил на заседании правительства 5 июня, информирует правительственный портал.

В указанную группу войдут представители Счетной палаты, Антимонопольного комитета, Государственной фискальной службы, Государственной аудиторской службы, а также народные депутаты.

"Если НАК не откроет документы, почем они покупают газ, как транспортируют, как калькулируют и продают, буду считать, что они скрывают манипуляции и фальсификации формирования цены. Я подчеркиваю это! Должно все быть открыто, разъяснено. Каждый контракт – отрытый и на понятном языке", – заявил Гройсман.

Глава Кабмина также потребовал от руководства "Нафтогаза" уже в ближайшее время представить прогноз дальнейшего снижения цены на газ – в соответствии с мировыми рыночными тенденциями.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Гройсман назвал "Нафтогаз" "ненасытным монополистом" и потребовал снизить цены на газ для населения.

Напомним, падение мировых цен на голубое топливо позволило Украине снизить тарифы на газ для населения: отпускная цена "Нафтогаза", которая не включает НДС, а также стоимость транспортировки и распределения, в мае составляла 5990 грн за 1000 куб. м. В июне она выросла до 6299 грн, а в июле снова снизится – до 5803 грн.

При этом в каждом регионе Украины действует своя цена на газ для населения. В июне самая высокая розничная цена на газ установлена для потребителей, которые присоединены к сетям "Николаевгаза" – 8813 грн, а в мае она составляла 8432,93 грн.


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Тег Кабмин, газ, Нафтогаз, цена на газ, Гройсман, тариф на газ

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