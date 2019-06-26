Кабмин установил предельные тарифы на тепло и поставку горячей воды

Правительство приняло решение на заседании в среду

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кабинет министров установил граничные тарифы для украинцев на поставки тепловой энергии и снабжение горячей водой, анонсированные премьер-министром Владимиром Гройсманом. Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 июня.

Министр юстиции Павел Петренко написал на своей странице в Facebook, что предельный тариф на теплоснабжение по всей стране установлен на уровне 1400 грн за Гкал при наличии счетчика и 35,21 грн за кв. м – без счетчика.

"Правительство Владимира Гройсмана установило в стране экономически обоснованную, предельную стоимость тепла для населения, чем защитил украинцев от местных "коммунальных баронов" и необоснованно завышенных цен на тепло. Украинцы не должны платить за воздух или обеспечивать сверхприбыли владельцам поставщиков тепла, среди которых – оффшорные компании", – отметил он.

Кроме того, по словам главы Минюста, граничный тариф на поставку горячей воды при наличии полотенцесушителей и подключения их к системам снабжения установлен на уровне 83,66 грн за куб. м, а в случае их отсутствия – 75,74 грн за куб. м.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что поручение проработать механизмы "Честной платежки" Гройсман анонсировал неделю назад.

Он также спрогнозировал дальнейшее снижение цен на газ для населения:

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