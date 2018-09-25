Как оформляется субсидия при доходе ниже "минималки": объяснение Минсоцполитики

Украинцам, чьи доходы составляют меньше минимальной зарплаты, не могут законно отказать в субсидии. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

"Отказ в субсидии тем гражданам, чьи доходы меньше минимальной зарплаты, является неправомерным. Они могут обратиться в Комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий ", – объяснил Рева.

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Рева добавил, что важным также является, уплачивается ли единый социальный взнос (ЕСВ).

"Если ЕСВ уплачивается в полном объеме, Комиссия посчитает в доход три или даже один прожиточный минимум, в зависимости от социального положения человека, и рассчитает размер субсидии. Если ЕСВ не уплачивается по вине работодателя, граждане могут оформить субсидию на общих условиях, без рассмотрения дела Комиссией. Субсидию в таких случаях рассчитывают на основе реально полученных доходов, то есть с учетом минимальной заработной платы", – отмечают в Минсоцполитики.

Напомним, ранее Рева разъяснял, что новый порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг не содержит требований выписывать граждан, которые не проживают по месту регистрации. Министр отметил, что субсидия зависит от фактического количества проживающих в домохозяйстве, а не от числа прописанных.

Как известно, в конце апреля 2018 года Кабмин внес изменения в программу предоставления субсидий:

если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать;

необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры;

с 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума – 5286 грн.

Цель нововведений – предотвращение случаев злоупотреблений и назначение государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.

Как сообщала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, после роста цен на газ для населения субсидиями будут обеспечены все, кто имеет на них право и в них нуждается.

"Точно могу сказать, что субсидий и в 2018 году, и в 2019 году однозначно хватит. Это то, за чем Министерство социальной политики вместе с Министерством финансов будет следить", – сказала Маркарова.