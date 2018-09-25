Как оформляется субсидия при доходе ниже "минималки": объяснение Минсоцполитики

Сегодня, 12:42

Министр Рева уточнил, как должно рассматриваться обращение за государственной помощью


Украинцам, чьи доходы составляют меньше минимальной зарплаты, не могут законно отказать в субсидии. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

"Отказ в субсидии тем гражданам, чьи доходы меньше минимальной зарплаты, является неправомерным. Они могут обратиться в Комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий ", – объяснил Рева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рева добавил, что важным также является, уплачивается ли единый социальный взнос (ЕСВ).

"Если ЕСВ уплачивается в полном объеме, Комиссия посчитает в доход три или даже один прожиточный минимум, в зависимости от социального положения человека, и рассчитает размер субсидии. Если ЕСВ не уплачивается по вине  работодателя, граждане могут оформить субсидию на общих условиях, без рассмотрения дела Комиссией. Субсидию в таких случаях рассчитывают на основе реально полученных доходов, то есть с учетом минимальной заработной платы", – отмечают в Минсоцполитики.

Напомним, ранее Рева разъяснял, что новый порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг не содержит требований выписывать граждан, которые не проживают по месту регистрации. Министр отметил, что субсидия зависит от фактического количества проживающих в домохозяйстве, а не от числа прописанных.

Как известно, в конце апреля 2018 года Кабмин внес изменения в программу предоставления субсидий:

  • если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать;
  • необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры;
  • с 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.
  • безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума – 5286 грн.

Цель нововведений – предотвращение случаев злоупотреблений и назначение государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.

Как сообщала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, после роста цен на газ для населения субсидиями будут обеспечены все, кто имеет на них право и в них нуждается.

"Точно могу сказать, что субсидий и в 2018 году, и в 2019 году однозначно хватит. Это то, за чем Министерство социальной политики вместе с Министерством финансов будет следить", – сказала Маркарова.
доходы, субсидии, доход, субсидия, Минсоцполитики, ЕСВ, Рева

Вы сейчас просматриваете новость "Как оформляется субсидия при доходе ниже "минималки": объяснение Минсоцполитики". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Оксана Маркарова. Фото: kmu.gov.ua

Повышение социальных выплат в Украине опередит инфляцию - Маркарова

21 Сентября, 13:32

И.о. министра финансов объяснила, как вырастут соцстандарты в 2019 году

Экономика

Фото: "Сегодня"

Бюджет-2019: эксперт озвучил плюсы и спорные моменты

21 Сентября, 12:24

Экономист рассказал, чего хотят депутаты Рады от главной сметы страны
Загрузка...

Экономика

Фото: "Сегодня"

Субсидии урежут на почти 16 млрд грн: проект бюджета-2019

17 Сентября, 18:42

Проект госбюджета на следующий год предусматривает сокращение расходов на субсидии на 22,4%

Экономика

Цена на газ: сколько нужно использовать, чтобы не платить больше и не замерзнуть

17 Сентября, 01:04

Платежки за газ в зимний период поступают с заоблачными суммами

ЖКХ

Фото: архив

Эксперты назвали плюсы реестра получателей субсидий

10 Сентября, 07:40

Реестр получателей субсидий позволил обнаружить 20 тыс. украинцев, которые получали двойные выплаты

ЖКХ

Фото: архив

Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь

9 Сентября, 07:19

Дадут тем, кто нуждается, но меньше из-за урезанных норм

ЖКХ

В прошлом году средний размер субсидии составлял 300 грн, а сейчас он уменьшился до 200 грн. Фото: архив

Почему все меньше украинцев получают субсидии – эксперт назвал причины

8 Сентября, 07:42

В этом году украинцам уже выдали в два раза меньше субсидий, нежели в прошлом.

ЖКХ

Фото: архив

В Украине сохранится механизм выплаты субсидий - Гройсман

7 Сентября, 12:21

Премьер-министр отчитался о первых результатах "инвентаризации" системы
Загрузка...