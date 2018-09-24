Какой отказ в субсидии считается незаконным: разъяснение Минсоцполитики

Устный отказ работника управления социальной защиты в назначения субсидии является незаконным. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Устный отказ работника управления социальной защиты населения является незаконным", – цитирует Реву пресс-служба Кабинета министров в социальной сети Facebook.

Так, согласно законодательству Украины, орган соцзащиты обязан оформить заявление и декларацию и только после их рассмотрения официально – то есть письменно – уведомить заявителя, назначена или не назначена ему субсидия. Также требуется предоставить обоснование такого решения.

Напомним, ранее Рева разъяснял, что новый порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг не содержит требований выписывать граждан, которые не проживают по месту регистрации. Министр отметил, что субсидия зависит от фактического количества проживающих в домохозяйстве, а не от числа прописанных.

Также, как сообщала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, после роста цен на газ для населения субсидиями будут обеспечены все, кто имеет на них право и в них нуждается.

"Точно могу сказать, что субсидий и в 2018 году, и в 2019 году однозначно хватит. Это то, за чем Министерство социальной политики вместе с Министерством финансов будет следить", – сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что в последние годы правительство активно занимается обеспечением всех субсидиантов необходимым, а также верификацией – чтобы субсидии получали те, кому они действительно нужны. Так, с 1 июля в стране начал работать реестр получателей субсидий. Рева рассказывал, что реестр позволил обнаружить более 20 тыс. украинцев, которые получали двойную субсидию и были зарегистрированы сразу в двух регионах страны.

Как известно, в конце апреля 2018 года Кабмин внес изменения в программу предоставления субсидий:

если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать;

необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры;

с 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума – 5286 грн.

Цель нововведений – предотвращение случаев злоупотреблений и назначение государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.