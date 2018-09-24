Какой отказ в субсидии считается незаконным: разъяснение Минсоцполитики

Сегодня, 12:09

Министр Рева уточнил, как должно рассматриваться обращение за государственной помощью


Устный отказ работника управления социальной защиты в назначения субсидии является незаконным. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Устный отказ работника управления социальной защиты населения является незаконным", – цитирует Реву пресс-служба Кабинета министров в социальной сети Facebook.

1537779835.4657

Так, согласно законодательству Украины, орган соцзащиты обязан оформить заявление и декларацию и только после их рассмотрения официально – то есть письменно – уведомить заявителя, назначена или не назначена ему субсидия. Также требуется предоставить обоснование такого решения.

Напомним, ранее Рева разъяснял, что новый порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг не содержит требований выписывать граждан, которые не проживают по месту регистрации. Министр отметил, что субсидия зависит от фактического количества проживающих в домохозяйстве, а не от числа прописанных.

Также, как сообщала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, после роста цен на газ для населения субсидиями будут обеспечены все, кто имеет на них право и в них нуждается.

"Точно могу сказать, что субсидий и в 2018 году, и в 2019 году однозначно хватит. Это то, за чем Министерство социальной политики вместе с Министерством финансов будет следить", – сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что в последние годы правительство активно занимается обеспечением всех субсидиантов необходимым, а также верификацией – чтобы субсидии получали те, кому они действительно нужны. Так, с 1 июля в стране начал работать реестр получателей субсидий. Рева рассказывал, что реестр позволил обнаружить более 20 тыс. украинцев, которые получали двойную субсидию и были зарегистрированы сразу в двух регионах страны.

Как известно, в конце апреля 2018 года Кабмин внес изменения в программу предоставления субсидий:

  • если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать;
  • необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры;
  • с 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.
  • безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума – 5286 грн.

Цель нововведений – предотвращение случаев злоупотреблений и назначение государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.
субсидии, субсидия, министерство социальной политики, Рева

Вы сейчас просматриваете новость "Какой отказ в субсидии считается незаконным: разъяснение Минсоцполитики". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Оксана Маркарова. Фото: kmu.gov.ua

Повышение социальных выплат в Украине опередит инфляцию - Маркарова

21 Сентября, 13:32

И.о. министра финансов объяснила, как вырастут соцстандарты в 2019 году

Экономика

Фото: "Сегодня"

Бюджет-2019: эксперт озвучил плюсы и спорные моменты

21 Сентября, 12:24

Экономист рассказал, чего хотят депутаты Рады от главной сметы страны
Загрузка...

Экономика

Фото: "Сегодня"

Субсидии урежут на почти 16 млрд грн: проект бюджета-2019

17 Сентября, 18:42

Проект госбюджета на следующий год предусматривает сокращение расходов на субсидии на 22,4%

Экономика

Цена на газ: сколько нужно использовать, чтобы не платить больше и не замерзнуть

17 Сентября, 01:04

Платежки за газ в зимний период поступают с заоблачными суммами

ЖКХ

Фото: "Сегодня"

"Настало время расплаты": Рева назвал три варианта расчета по долгам Украины

14 Сентября, 11:18

Правительство уже определилось со стратегией, но придется повысить цены на газ

ЖКХ

Фото: архив

Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь

9 Сентября, 07:19

Дадут тем, кто нуждается, но меньше из-за урезанных норм
Загрузка...