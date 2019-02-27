Как получить субсидию "живыми" деньгами: Ощадбанк сообщил подробности

В частности, субсидиантам-пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения денег

Фото: пресс-центр НБУ

Как получить субсидию "живыми" деньгами: Ощадбанк сообщил подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6b7/f63/5c76b7f637cac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6b7/f63/5c76b7f637cac.jpg 2019-02-27T18:27:00+02:00 ЖКХ В частности, субсидиантам-пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения денег

Клиенты всех категорий, которым назначили субсидию до 31 декабря 2018 года, будут получать ее в денежной форме с марта 2019 года, сообщает пресс-служба Ощадбанка сегодня, 27 февраля.

Всем субсидиантам, которые не являются пенсионерами, необходимо перед посещением банка пройти регистрацию на его официальном сайте или через контакт-центр.

"Это даст субсидианту возможность самостоятельно выбрать ближайшее отделение, удобное время и дату для получения субсидии без очередей. Получить субсидию эта категория субсидиантов сможет с 12 числа каждого месяца денежным переводом через систему "Швидка копійка" Ощадбанка или на текущие счета, открытые в Ощадбанке. Для получения нужны только паспорт и идентификационный код", – сказано в сообщении.

Если у этой категории украинцев есть счет в банке, субсидию автоматически зачислят именно на него.

Если у субсидианта нет счета в Ощадбанке, Министерство социальной политики отправит адресное сообщение о сумме назначенной субсидии и механизме ее выплаты через этот банк.

При этом субсидиантам-пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения денег. Они получат субсидию одновременно с пенсией через "Укрпочту" или на свой банковский пенсионный счет (в Ощадбанке или другом банке, в котором они обычно получают пенсию).

Напомним, 6 февраля 2019 года Кабинет министров одобрил начало выплат жилищных субсидий в наличной форме с марта. В тот же день президент Петр Порошенко заявил, что они начнутся с 4 марта. По его словам, в среднем размер выплаты составит 1500 гривен.

По словам Порошенко, теплая погода, которая установилась в Украине в феврале, позволит пенсионерам сэкономить энергоресурсы и получить за это "живые" деньги:

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