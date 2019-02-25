Украинские пенсионеры получат деньги за экономию по "коммуналке" – Порошенко
Президент напомнил о теплой погоде в феврале и марте
Теплая погода, которая установилась в Украине в феврале, позволит пенсионерам сэкономить энергоресурсы и получить за это "живые" деньги. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.
"Принято решение о монетизации субсидий. 74% получателей субсидий – пенсионеры. Теперь они смогут получить дополнительно к пенсиям субсидии наличными. Теплый конец февраля и март, надеюсь, позволит сэкономленные средства по энергосбережению оставить в карманах пенсионеров", – заявил президент.
Напомним, украинскиепенсионеры получат монетизированную субсидию вместе с пенсией. Средства будут поступать на пенсионные карточки, выдаваться наличными на почте или с помощью адресной доставки почтальоном. Тем же, кто получает субсидию, но не получает пенсию, придется обратиться в банк.
Подробнее о том, как будет внедряться монетизация субситдий, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать".
Также узнавайте о новшествах из видеосюжета "Сегодня":
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