Украинские пенсионеры получат деньги за экономию по "коммуналке" – Порошенко

Президент напомнил о теплой погоде в феврале и марте

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украинские пенсионеры получат деньги за экономию по "коммуналке" – Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/085/f36/5c4085f3609b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/085/f36/5c4085f3609b0.jpg 2019-02-25T09:37:41+02:00 ЖКХ Президент напомнил о теплой погоде в феврале и марте

Теплая погода, которая установилась в Украине в феврале, позволит пенсионерам сэкономить энергоресурсы и получить за это "живые" деньги. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.

"Принято решение о монетизации субсидий. 74% получателей субсидий – пенсионеры. Теперь они смогут получить дополнительно к пенсиям субсидии наличными. Теплый конец февраля и март, надеюсь, позволит сэкономленные средства по энергосбережению оставить в карманах пенсионеров", – заявил президент.

Напомним, украинскиепенсионеры получат монетизированную субсидию вместе с пенсией. Средства будут поступать на пенсионные карточки, выдаваться наличными на почте или с помощью адресной доставки почтальоном. Тем же, кто получает субсидию, но не получает пенсию, придется обратиться в банк.

Подробнее о том, как будет внедряться монетизация субситдий, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать".

Также узнавайте о новшествах из видеосюжета "Сегодня":

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