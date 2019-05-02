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Кому нужно повторно подать документы на субсидию: Кабмин ответил на ТОП-5 вопросов

2 мая, 12:26

Долги за апрельскую "коммуналку" не будут приниматься во внимание

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В мае многим получателям субсидий нужно будет заново подать документы для того, чтобы им начислили госпомощь. В Кабинете министров Украины ответили на пять частых вопросов, которые связаны с этим процессом, а также с предоставлением субсидий и их монетизацией в целом.

  • Нужно ли в мае повторно обращаться с документами?

Действующим субсидиантам, которые не будут иметь задолженности за коммуналку, в мае автоматически переназначат субсидию на новый период. Ее с мая будут выдавать наличными: пенсионерам на пенсионную карточку или через "Укрпочту", всем, кто еще не на пенсии, – через Ощадбанк.

А вот тем, у кого будут долги, будет предложено перейти на безналичную монетизацию субсидий.

  • Кому нужно повторно обратиться с документами?

Повторно с заявлением и декларацией о доходах нужно обратиться тем, чьи дела рассматривала специальная комиссия, арендаторам жилья, внутренне перемещенным лицам, а также домохозяйствам, в которых с октября 2018 года произошли изменения в составе семьи.

Повторно с документами необходимо будет обратиться также семьям, которым назначена субсидия не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц, и семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, либо они меньше минимальной заработной платы.

"Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года", – напоминают в правительстве.


  • Могут ли назначить субсидию на следующий период, если есть долг?

Важно, чтобы по состоянию на май не было задолженности, просроченной более чем на месяц. То есть долга за услуги, потребленные в марте. Долги за апрельскую "коммуналку" не будут приниматься во внимание при переназначении субсидии в мае.

"Также не будут приниматься во внимание незаконные доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к так называемым стандартным условиям", - отметили в Кабмине.

Кроме того, не будет учитываться и задолженность, возникшая в связи с тем, что поставщики услуг не заключил договор со Ощадбанком для перечисления сумм жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

"Тем, у кого будут долги, после их погашения или заключения договора реструктуризации нужно будет обратиться с заявлением и декларацией о доходах в управление соцзащиты", - информирует правительство.

  • Будет ли монетизация льгот?

Льготы и субсидии – это разные виды соцпомощи. Монетизация льгот стартует с октября 2019 года. Она будет проходить по образцу безналичной монетизации субсидий через Ощадбанк.

"Льготникам, которые желают получать выплаты наличными, осенью нужно будет обратиться в управление соцзащиты, написать соответствующее заявление и предоставить реквизиты банковского счета в Ощадбанке. После этого льготу будут выплачивать наличными", – пояснили в Кабмине.

  • Нужно ли в октябре идти в управление соцзащиты, чтобы оформить субсидию на зиму?

Если в мае субсидию переназначат на новый период – 2019-2020 гг. – в октябре ее размер на отопительный сезон рассчитают автоматически. Учитываться будут доходы за I-II кварталы 2019 года. Безработные, которые не стояли в это время на учете в Центре занятости, имеют право на зимнюю субсидию на условиях уплаты ЕСВ (22% от минималки – 918,06 грн) За любые три месяца этого периода. Безработные в селе имеют право на помощь без уплаты ЕСВ по решению комиссии.

Напомним, с марта 2019 года украинцы, которым назначены субсидии, начали получать "живые" деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплаты проводятся как через Пенсионный фонд, так и отделения Ощадбанка.

Последние несколько лет с окончанием отопительного сезона начинается "сезон" переназначения субсидий. В этом году он будет иметь свои особенности. Подробнее читайте в статье: "Летние субсидии: какие изменения ждут украинцев в мае и кому могут отказать".

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Тег долги, выплаты, документы, субсидии, изменения, субсидия, монетизация, 2019

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