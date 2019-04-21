Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Уже через две недели стартует реформа жилищно-коммунальной сферы. С 1 мая субсидии "живыми" деньгами выдадут тем, кто уже много лет получает помощь. При этом украинцев, у которых будут долги по "коммуналке", накажут пеней.

Субсидии

По данным Госслужбы статистики, в феврале субсидии получили 3,7 млн семей. В Минсоцполитики отмечают: в мае эту помощь автоматически переназначат примерно для 3 млн домохозяйств, а остальным нужно повторно подтвердить право ее получать. Сделать это нужно будет тем, например, кому субсидию назначали раньше не на всех зарегистрированных в квартире, а на тех, кто там фактически проживает. Также в эту категорию входят украинцы, у которых в составе семьи за последний год были изменения, и арендующие квартиру люди. Наконец, подтвердить право на субсидии нужно и переселенцам. Чтобы подтвердить право на помощь, нужно обратиться в госорганы с новым заявлением и декларацией о доходах. Правда, получателей субсидий ждут проверки — соответствует ли действительности информация в декларациях, не "забыли" ли претенденты указать все свои источники доходов, не произошли ли в семье существенные изменения в материальном плане.

А вот отказать в начислении субсидий могут, например, если человек не платит ЕСВ и не состоит на учете в центре занятости или совершал за последние полгода покупки на сумму больше 50 тыс. грн. Не получат помощь от государства владельцы частных домов площадью больше 200 кв. м, квартир больше 120 кв. м, а также семьи, где есть автомобиль не старше 5 лет.

Майские штрафы

Для большинства получателей субсидии за апрель и май (в мае и июне) выдадут в виде доплат к пенсиям или "живыми" деньгами в государственном "Ощадбанке". Этот механизм запустили еще в начале года. Однако с мая вступает в силу правило, что семью, у которой задолженность по "коммуналке" превышает 340 грн, лишат возможности получать субсидию наличными. Для начала ее переведут в безналичную форму. Средства поступят на персональный счет человека, но по своему усмотрению он сможет воспользоваться только сэкономленными деньгами и только после окончания сезона.

Также с 1 мая на долги по коммунальным услугам будут начислять пеню — 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Но общий размер пени не будет превышать 100% задолженности. При этом когда будут назначать субсидии на следующий период, должников могут совсем лишить субсидий. Впрочем, пока не известно, будет ли насчитываться пеня на долги, которые появятся после 1 мая, или и на те, которые существуют сейчас. "Но сейчас у потребителей еще есть возможность реструктуризировать свои долги. Если они этого не сделают, логично, что пеня будет насчитываться на всю сумму долга", — считает экономический эксперт Борис Кушнирук.

Но пеня — не единственная мера. Поставщики коммунальных услуг могут требовать долги через суд или даже отключать должников от поставок. Сегодня это возможно благодаря вступлению в силу новых правил, прописанных в законах о ЖКУ, коммерческом учете тепла и электроэнергии.

"У водоканалов и энергетических компаний есть возможность подать в суд на неплательщика. А если это ОСМД, там вообще легко востребовать долги. Там никто не будет разбираться, кто именно из жильцов должен. Компания — исполнитель услуги просто подает иск против ОСМД как против юридического лица. А в домах, которые обслуживаются управляющими организациями (бывшими жэками), подается иск против конкретных жильцов-должников", — объясняет эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев.

Пенсионерам дадут мобилки

Вчера, по информации пресс-службы парламента, профильный комитет одобрил рекомендации Кабмину по монетизации субсидий. Парламентарии требуют от правительства урегулировать ряд вопросов, из-за которых не все получатели субсидий смогли в марте вовремя оплатить счета за февраль. А именно: правительство должно погасить задолженность перед субсидиантами, возникшую из-за несвоевременного перечисления денег из госбюджета местным бюджетам; согласовать сроки оплаты комуслуг со сроками перечисления субсидий (например, за "коммуналку" жильцам рассчитаться надо до 20-го числа, а субсидию перечислили вместе с пенсией 23-го, так как пенсии выплачивают с 1 по 25-е число; обеспечить пенсионеров-субсидиантов бесплатными мобильными телефонами (у кого их нет), дабы те могли получать СМС о приходе субсидии и прошедшей оплате по счетам. Кроме того, Рада рекомендует, чтобы Госпогранслужба сообщала о пересечении госграницы лицами, претендующими на назначение субсидий.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как вернуть деньги тем, кто стал заложником сбоя системы и не получил "потерянную субсидию". Из-за сбоя в системе компенсация упала на счет в Ощадбанке, а субсидиантам забыли сказать об этом.

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