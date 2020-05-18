"Нафтогаз" объяснил, почему учет газа нужно проводить в калориях

Украинские потребители, для которых в апреле снизили цену на газ на 15%, часто жалуются на то, что приходится долго греть воду на плите. В "Нафтогазе" подготовили подробное объяснение этому явлению, назвав возможные причины – проблемы с газовым оборудованием или с давлением в распределительной сети.

"Если базовые показатели газа соответствуют государственным стандартам, то почему же тогда у некоторых потребителей плохо греется вода или огонь конфорки не голубого цвета? Здесь есть две вероятные причины: либо проблемы с газовым оборудованием, либо проблемы с давлением в распределительной сети", – сказано в сообщении компании.

В "Нафтогазе" отметили, что в магистральном газопроводе газ движется под большим давлением – 1,2-7,5 МПа. Далее из этой большой трубы он попадает в трубы меньшего диаметра – распределительных сетей. Соответственно, снижается и давление газа – до 0,005 – 1,2 МПа. Из распределительных сетей газ попадает в подводящие газопроводы с понижением давления до 0,0007-0,005 МПа. Если давление ниже нормы, то качество горения газа ухудшается.

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Согласно сообщению, весь газ, который добывается и импортируется, оказывается в одной трубопроводной системе. Сначала это большой магистральный газопровод, далее – распределительные сети, а затем – подводящие газопроводы (те трубы, по которым газ доставляется в дома потребителей).

"В эти сети попадает только газ с определенными физико-химическими свойствами. Качество газа на соответствие требованиям госстандарта проверяют 65 аттестованных лабораторий по всей территории Украины. Также определяется средняя теплота сгорания газа в каждом регионе. Поэтому газ плохого качества не может попасть в магистральный газопровод", – пояснили в компании.

В Украине за поддержание надлежащего уровня давления отвечают операторы газораспределительных сетей (облгазы). Они устраняют аварийные ситуации, чинят распределительные сети.

"Единый телефон службы газа – 104, по этому номеру можно звонить, когда возникают проблемы с трубами или газовым оборудованием", – отметили в компании.

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В "Нафтогазе" считают, что в возможность введения учета газа в энергетических единицах, которая в Украине обсуждается уже несколько лет, позволит считать не объемы потребленного ресурса, а его калорийность. Такая система учета распространена в европейских странах. Такой подход к учету также поможет урегулировать вопрос так называемых тепловых коэффициентов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что переход на учет потребления газа в энергетических единицах позволит снять вопрос качества газа, на который жалуются потребители. Кроме того, это изменение в учете ресурса позволит решить вопрос с малопонятными для потребителей коэффициентами в платежках за тепло.

Напомним, правительство продлило спецобязательства "Нафтогаза" поставлять газ населению и теплокоммунэнерго по льготным ценам до 1 мая 2021 года, а для нужд населения – до 1 июля 2020 года.

При этом ранее сообщалось, что во время карантина за неуплату коммуналки штрафовать не будут. Помимо этого, за несвоевременную оплату во время карантина запрещено отключать подачу жилкомуслуг за долги.

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