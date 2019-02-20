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От пенсионерки требуют вернуть субсидию: сын купил квартиру и оформил на мать

Сегодня, 06:00

Против пенсионерки открыли уголовное производство за мошенничество

От пенсионерки требуют вернуть субсидию: сын купил квартиру и оформил на мать ЖКХ Против пенсионерки открыли уголовное производство за мошенничество

Вернуть субсидию государству требуют от пенсионерки в Тернопольской области и открыли уголовное производство за мошенничество. Мол, женщина получила льготу на отопление дома – 20 000 гривен. А сама тем временем купила квартиру. Имела ли женщина право на льготу – разбирался корреспондент "Сегодня" Михаил Яремишин.

Не успела госпожа Анна оправиться после операции на сердце, как ее шокировали новостью из полиции. Против пенсионерки открыли уголовное производство за мошенничество.

"Я им говорила – если я такой преступник, как вы узнали, что я купила квартиру? В пояснительной я написала, что это квартира сына", – говорит пенсионерка Анна Вакула.

Но вот когда госпожа Анна оформляла субсидию, квартиру в декларации не указала.

"Есть вероятность, что она может и не знала, поскольку дети ее находятся за границей и приобрели недвижимость в Ивано-Франковске, которую зарегистрировали на нее. Возможно действительно женщина не осознавала этого поступка", – говорит начальник отдела коммуникации ГУ ЧП Украины в Тернопольской области Сергей Крета.

Знала или нет – теперь нужно вернуть государству 20 000 гривен. А пенсия – чуть выше полутора тысяч. Поэтому в исполнительной службе позволили переводить долг маленькими частями.

Достать скидку на коммуналку как угодно – к такому, по крайней мере по официальным данным, потребители прибегают нечасто. И, например, только в Тернопольской области из 115 тысяч субсидий, выданных в прошлом году, вернуть пришлось свыше тысячи. Потому что ради оформления люди пошли на нарушение.

Но хитрить ради субсидии стало сложнее. Особенно когда Минсоцполитики создало Единый реестр субсидиантов. Благодаря ему в прошлом году выявлено 20 000 украинцев, которые получали коммунальную льготу по двум адресам.

Отказывают в субсидии также – если за какую-то покупку отдано более 50 000 гривен; если скрыто доходы от аренды; приобретен автомобиль, со дня выпуска которого прошло менее 5 лет. Или если в течение последних 12 месяцев унаследована земля, машина или квартира. Не дадут субсидии и тому, кто имеет большую жилую площадь или долг за коммуналку.

 А тем, кто присвоил государственные средства, грозит до трех лет тюрьмы, или штраф.

Как сообщалось, 4,2 млн домохозяйств Украины имеют возможность получить субсидию, из которых 70% – это пенсионеры. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Переход на монетизацию субсидий предусматривает еще два этапа. Читайте больше в материале "Сегодня" о тотальной монетизации субсидий в три этапа.

6 февраля Кабинет министров Украины одобрил начало выплат жилищных субсидий в наличной форме с марта. В тот же день Президент Петр Порошенко заявил, что они начнутся с 4 марта. По его словам, в среднем размер выплаты составит 1500 гривен.

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Тег коммунальные услуги, субсидии

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Источник:

Сегодня

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