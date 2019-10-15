Отопительный сезон на подходе: Гончарук назвал проблемные города

Видео: facebook.com/PMHoncharuk/

Два города в Украине рискуют столкнуться с проблемами в начале нового отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук. В остальном отопсезон в стране начнется без особых проблем, считает глава правительства.

"Я сейчас с уверенностью могу сказать, что во всех городах отопительный сезон начнется без особых проблем. Исключением являются лишь два города – это Смела и Новый Раздол. Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы – и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже", – сказал Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера".

По словам премьера, в первую очередь, это связано с тем, что отопление в этих городах подавали частные компании – и они "своими действиями создали критические ситуации".

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"И в том, и в другом случае мы нашли решение. Правительство приняло необходимые документы, чтобы люди в этих городах также находились в комфорте и не испытывали сложности с отоплением", – сказал Гончарук.

Как сообщалось, в Антимонопольном комитете Украины уже заверили, что будут штрафовать тепловиков за срыв отопительного сезона. Штраф составит до 10% дохода за последний отчетный год.

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Также в Украине уже начали публиковать данные о тепловиках, долги которых ставят под угрозу старт отопительного сезона. Такие данные регулярно обнародует "Нафтогаз Украины".

Кроме того, ранее Гончарук успокоил украинцев, что в ближайшее время правительство не планирует повышать тарифы на тепло:

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