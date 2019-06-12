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Почему в Украине появились разные тарифы на газ: эксперт объяснил

12 июня, 09:52

Разные регионы платят за голубое топливо разную цену

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Не успели украинцы нарадоваться снижению тарифов на газ для населения, которого потребовал от "Нафтогаза Украины" Кабинет министров, как уже в следующем месяце тарифы снова начали расти.

При этом с 1 мая в каждой области – свой тариф на газ. Это произошло из-за решения НКРЭКУ ввести тариф на транспортировку газа, который зависит от необходимой (заказанной) мощности. Раньше действовал фиксированный тариф на транспортировку и распределение газа. Эти деньги получали дочерняя компания "Нафтогаза" – "Укртрансгаз" – и газораспределительные компании в регионах.

При этом состояние и конфигурация газотранспортных систем не одинаковые во всех областях, а потому цены в каждом регионе – свои.

"В одном регионе газораспределительные сети имеют протяженность 50 км, а в другом – 100 км. Содержать 100 км дороже, чем 50. Где-то сети могут находиться в нормальном состоянии, а где-то – в плохом. Эти расходы и затраты будут закладываться в тариф на доставку", – объясняет эксперт "Реанимационного пакета реформ" Святослав Павлюк.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону".

Напомним, из-за сложившейся ситуации Кабинет министров в начале изменил механизм формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) - чтобы максимально снизить его стоимость для граждан. Как подсчитал министр энергетики Игорь Насалик, если "Нафтогаз" использует индикаторы формирования цены, которые установил Кабмин, голубое топливо для населения подешевеет примерно на 700-800 грн за тысячу кубометров.

Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения еще в апреле. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":


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Тег газ, тарифы, цена на газ, Укртрансгаз, тариф, транспортировка, газораспределительные сети, теплокоммунэнерго, тариф на газ

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Сегодня

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