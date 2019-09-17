Подготовка к зиме: сколько газа законтрактовала Украина у международного трейдера

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"Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в первом квартале 2020 года. Об этом сообщила во вторник, 17 сентября, пресс-служба компании.

Директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрей Фаворов подчеркнул, что компания провела качественную подготовку к отопительному сезону, закачала дополнительные объемы газа в подземные хранилища (ПХГ), подготовила систему к работе без транзита и законтрактовала физические поставки газа, не зависящие от действий российского "Газпрома".

"Благодаря развитости европейского рынка газа и несмотря на риски прерывания транзита газа Россией зимой, мы уже сегодня законтрактовали необходимые нам объемы с физической поставкой в первом квартале следующего года", – подчеркнул он.

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В компании добавили, что рассматривают еще несколько предложений европейских трейдеров по поставкам газа с 2020 года и "воспользуются ими в случае коммерческой целесообразности".

Новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала закачку природного газа с начала апреля. О том, что для прохождения отопительного сезона стране нужно накопить 20 млрд куб. м газа, ранее сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Сейчас в ПХГ накоплено более 19 млрд куб. м.

Премьер-министр Алексей Гончарук на прошлой неделе заявил, что Украина закачала достаточный объем газа в ПХГ для нормального прохождения зимы. При этом он добавил, что Киеву предстоят сложные газовые переговоры с Москвой, которые назначены на 19 сентября.

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