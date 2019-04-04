Повышения цены на газ для украинцев не будет: эксперт дал прогноз по тарифам

Стоимость голубого топлива на мировых рынках снижается

Фото: Pixabay

Повышения цены на газ для украинцев не будет: эксперт дал прогноз по тарифам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f5/ec6/5c46f5ec68ecb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f5/ec6/5c46f5ec68ecb.jpg 2019-04-04T12:18:10+03:00 ЖКХ Стоимость голубого топлива на мировых рынках снижается

Украинцев к концу 2019 года не ждет повышение цен на газ. Такое прогноз озвучил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, комментируя решение Кабмина разрешить "Нафтогазу Украины" снизить цены на газ для населения.

"К новому году нас не ждет очередное повышение цен на газ. Они останутся на текущем уровне и будут составлять 8,5 грн, а не 12 грн за кубический метр, как планировалось ранее. ... Причиной этому – ситуация на европейских рынках, где цены на газ продолжают снижаться и сейчас находятся на минимуме 2016 года", - объяснил Пархоменко.

Так, на крупнейшем хабе TTF газ подешевел до уровня в 14,5 евро за мегаватт в час. Снижение стоимости газа обусловлено теплой зимой и ведением атомных электростанций в Японии, из-за чего спрос на газ в Азии существенно снизился, отметил специалист.

График цен на газ на крупнейшем хабе TTF в Нидерландах

В связи с этим производители начали снижать цены и отправлять газ в Европу. Ближайший к Украине хаб CZ VTP предлагает газ с поставкой завтра уже за 15,11 евро за мегаватт. При перерасчете на кубометр его стоимость будет составлять 0,1594 евро или примерно 4,85 гривен за куб.

"Однозначно, что столько в Украине он стоит не будет и нужно прибавить к этому стоимость логистики", - пояснил Пахроменко.

Напомним, 3 марта Кабмин разрешил "Нафтогазу" снизить цены на газ для населения. При этом отмечается, что если цена газа для промышленности будет расти, "Нафтогаз" обязан продавать газ для населения по цене, установленной правительством.

Напомним, этой весной в Украине планировался очередной рост тарифов на газ. В марте глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что полная либерализация поставок для всех потребителей позволила бы не повышать цену. Он обратился к Кабмину с просьбой отменить постановление о режиме спецобязательств.

Тогда премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в предложении Коболева "может быть ловушка". Он отмечал, понизить цены можно и без отмены постановления.

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