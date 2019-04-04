Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Повышения цены на газ для украинцев не будет: эксперт дал прогноз по тарифам

Сегодня, 12:18

Стоимость голубого топлива на мировых рынках снижается

Фото: Pixabay
Повышения цены на газ для украинцев не будет: эксперт дал прогноз по тарифам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f5/ec6/5c46f5ec68ecb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f5/ec6/5c46f5ec68ecb.jpg ЖКХ Стоимость голубого топлива на мировых рынках снижается

Украинцев к концу 2019 года не ждет повышение цен на газ. Такое прогноз озвучил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, комментируя решение Кабмина разрешить "Нафтогазу Украины" снизить цены на газ для населения.

"К новому году нас не ждет очередное повышение цен на газ. Они останутся на текущем уровне и будут составлять 8,5 грн, а не 12 грн за кубический метр, как планировалось ранее... Причиной этому – ситуация на европейских рынках, где цены на газ продолжают снижаться и сейчас находятся на минимуме 2016 года", - объяснил Пархоменко.

Так, на крупнейшем хабе TTF газ подешевел до уровня в 14,5 евро за мегаватт в час. Снижение стоимости газа обусловлено теплой зимой и ведением атомных электростанций в Японии, из-за чего спрос на газ в Азии существенно снизился, отметил специалист.

График цен на газ на крупнейшем хабе TTF в Нидерландах

В связи с этим производители начали снижать цены и отправлять газ в Европу. Ближайший к Украине хаб CZ VTP предлагает газ с поставкой завтра уже за 15,11 евро за мегаватт. При перерасчете на кубометр его стоимость будет составлять 0,1594 евро или примерно 4,85 гривен за куб.

"Однозначно, что столько в Украине он стоит не будет и нужно прибавить к этому стоимость логистики", - пояснил Пахроменко.

Напомним, 3 марта Кабмин разрешил "Нафтогазу" снизить цены на газ для населения. При этом отмечается, что если цена газа для промышленности будет расти, "Нафтогаз" обязан продавать газ для населения по цене, установленной правительством.


Напомним, этой весной в Украине планировался очередной рост тарифов на газ. В марте глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что полная либерализация поставок для всех потребителей позволила бы не повышать цену. Он обратился к Кабмину с просьбой отменить постановление о режиме спецобязательств.

Тогда премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в предложении Коболева "может быть ловушка". Он отмечал, понизить цены можно и без отмены постановления.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег газ, повышение, цена на газ, хаб, Пархоменко, повышение цен, тариф на газ

Вы сейчас просматриваете новость " Повышения цены на газ для украинцев не будет: эксперт дал прогноз по тарифам". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилась реакция "Нафтогаза" на разрешение Кабмина снизить цену на газ для населения

Вчера, 17:34

В компании сообщили, что анонсировали снижение цены еще в марте

В Украине с 1 апреля снизились цены на газ для промышленности

1 апреля, 13:20

Ценовые предложения опубликовал "Нафтогаз"

Снижение цены на газ или "тарифная ловушка": эксперты оценили предложение "Нафтогаза"

21 марта, 08:29

Голубое топливо действительно подешевело на внешних рынках, но это временно

"Нафтогаз" снизит цену на газ в некоторых городах

20 марта, 13:25

Речь идет о "нафтогазовском" газсбыте, на другие компании эта инициатива не распространяется

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Коротко о всех тренерах, которые могли бы заменить Хацкевича

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в отличной форме?

В Украине не станет еще двух банков

Алина Гросу выходит замуж: когда и где состоится свадьба

Аксессуар на автомобиле лишит вас водительских прав

Фото дня. Ирина Морозюк в новогоднем образе
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Сегодня, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

«Девочка должна быть задушена»

ЦИК подсчитала данные 100% протоколов