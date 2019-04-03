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Появилась реакция "Нафтогаза" на разрешение Кабмина снизить цену на газ для населения

Сегодня, 17:34

В компании сообщили, что анонсировали снижение цены еще в марте

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня
Появилась реакция "Нафтогаза" на разрешение Кабмина снизить цену на газ для населения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/25a/bd1/5c925abd197a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/25a/bd1/5c925abd197a7.jpg ЖКХ В компании сообщили, что анонсировали снижение цены еще в марте

"Нафтогаз Украины" сообщил, что стоимость газа для населения уменьшилась с 1 апреля. Об этом пресс-служба компании написала сегодня, 3 апреля, в Twitter.

"Мы уже выполнили сегодняшнее поручение премьер-министра [Владимира Гройсмана] и с 1 апреля продаем газ населению по цене ниже 8,55 грн [за куб. м]", – сказано в сообщении.

Пресс-служба добавила, что анонс о снижении цены был озвучен в марте.

Еще 19 марта на сайте "Нафтогаза" сообщалось, что в марте его компании "воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей".

"Учитывая это, ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, которая разрешена законодательством", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что конечная цена газа для бытовых потребителей составит 8,38 грн за куб. м вместо 8,55 грн за куб. м (включая НДС и расходы на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). То есть цена с 1 апреля снизилась на 17 копеек.

3 апреля "Нафтогаз" также написал в Twitter, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" в марте "снизила цену для наших бытовых потребителей за счет снижения собственной маржи".

"Повлиять на маржу других компаний-поставщиков мы, к сожалению, не можем, это частные компании", – добавила пресс-служба.

Напомним, решение Кабмина, которое разрешает "Нафтогазу" снизить цену на газ для населения, было принято только сегодня, 3 апреля. В правительстве объяснили его тем, что, по прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года.


В марте глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что полная либерализация поставок для всех потребителей позволила бы не повышать цену. Он обратился к Кабмину с просьбой отменить постановление о режиме спецобязательств.

Коболев объяснил, что сейчас цена газа на международном рынке заметно упала, но украинцы не смогут ощутить эффект от этого, так как не имеют права самим выбирать поставщика. По его расчетам, цена газа с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку ожидается на уровне примерно 8,38 грн за куб. м, но, согласно указанному постановлению Кабмина, население платит по 8,55 грн за куб. м.

Тогда Гройсман заявил, что в предложении Коболева "может быть ловушка", но добавил, что поддерживает саму инициативу снизить цену на газ для украинцев.

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Тег Кабмин, газ, Нафтогаз, цена на газ, Нафтогаз Украины

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