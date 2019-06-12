Рева о штрафах за коммунальные долги: Это ерунда полная

Министр соцполитики напомнил, что пеня начисляется с 10 июня

Фото: Кабинет министров Украины

Министр социальной политики Андрей Рева назвал введение пени за долги по жилищно-коммунальным услугам "полной ерундой", сообщает агентство "РБК-Украина".

"Я считаю, что этого не нужно было делать, это полная ерунда. Если человек не платит, а на него еще начисляют пеню – какой в этом смысл? Это ерунда полная… Говорить о бедных людях и еще начислять им пеню, когда им нечем заплатить – я считаю, что это ерунда полная", – сказал он в кулуарах правительства.

Рева напомнил, что решение о введении пени продиктовано соответствующим законом. По его словам, по закону она действительно начисляется с 10 июня.

В случае проблем с выплатой зарплаты либо задержек по субсидиям от государства пеня начисляться не будет, добавил глава Минсоцполитики.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что пеня начисляется за долги, которые образовались после 1 мая, когда вступили в силу новые нормы закона о ЖКУ. Теперь за каждый день просрочки будут начислять неустойку в 0,01% от суммы долга. Однако общий размер пени не будет превышать 100% задолженности.

Напомним, на начало 2019 года долги украинцев за ЖКУ составляли 55,6 млрд грн. По итогам апреля она выросла до 63,5 млрд грн.

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