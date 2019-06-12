Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Рева о штрафах за коммунальные долги: Это ерунда полная

12 июня, 20:46

Министр соцполитики напомнил, что пеня начисляется с 10 июня

Фото: Кабинет министров Украины

Министр социальной политики Андрей Рева назвал введение пени за долги по жилищно-коммунальным услугам "полной ерундой", сообщает агентство "РБК-Украина".

"Я считаю, что этого не нужно было делать, это полная ерунда. Если человек не платит, а на него еще начисляют пеню – какой в этом смысл? Это ерунда полная… Говорить о бедных людях и еще начислять им пеню, когда им нечем заплатить – я считаю, что это ерунда полная", – сказал он в кулуарах правительства.

Рева напомнил, что решение о введении пени продиктовано соответствующим законом. По его словам, по закону она действительно начисляется с 10 июня.

В случае проблем с выплатой зарплаты либо задержек по субсидиям от государства пеня начисляться не будет, добавил глава Минсоцполитики.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что пеня начисляется за долги, которые образовались после 1 мая, когда вступили в силу новые нормы закона о ЖКУ. Теперь за каждый день просрочки будут начислять неустойку в 0,01% от суммы долга. Однако общий размер пени не будет превышать 100% задолженности.


Напомним, на начало 2019 года долги украинцев за ЖКУ составляли 55,6 млрд грн. По итогам апреля она выросла до 63,5 млрд грн.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ЖКХ, штрафы, Минсоцполитики, Рева

Вы сейчас просматриваете новость " Рева о штрафах за коммунальные долги: Это ерунда полная". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине вырастет число "летних" получателей субсидий

10 июня, 08:17

Год назад помощь в теплый сезон получали чуть более 1,5 млн семей

В Украине "заработали" штрафы за коммунальные долги

10 июня, 13:39

Пеня будет начисляться по платежкам за май

Субсидии "живыми" деньгами: сколько пенсионеров получили выплаты

6 июня, 16:02

Пенсионный фонд подвел итоги майских выплат

Стало известно, сколько Пенсионный фонд выплатил субсидий в отопительный сезон

Сегодня, 17:11

Сейчас ПФ обеспечивает выплаты субсидий за май

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Перед ним вставали на колени даже зеки

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Сегодня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Чем полезна клубника, а чем вредна?

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь