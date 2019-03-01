Сколько "налички" положено субсидиантам в рамках монетизации: Рева назвал сумму

Выплаты помощи по оплате ЖКУ "живыми" деньгами стартовали с 1 марта

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Сколько "налички" положено субсидиантам в рамках монетизации: Рева назвал сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/91a/899/5c791a899f2c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/91a/899/5c791a899f2c3.jpg 2019-03-01T13:44:00+02:00 ЖКХ Выплаты помощи по оплате ЖКУ "живыми" деньгами стартовали с 1 марта

Украинцы будут получать в рамках монетизации субсидий в среднем 1681 гривню. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Чиновник пояснил, что это усредненный показатель. По факту сумма зависит от размера назначенной субсидии и в отдельных случаях достигает даже 24 тысяч гривен.

"В среднем это составляет 1681 гривню. Обращаю внимание, что это средний показатель. ... Субсидии имеют индивидуальный характер – от нуля до 24 тысяч. У нас в Харьковской области есть субсидианты, которые получают такую ​​сумму. Каждый получает индивидуально определенную сумму, которая будет разной", – отметил Рева.

Он уточнил, что субсидианты будут получать выплаты до конца отопительного сезона, в апреле – за март, а в мае – за апрель.

Напомним, с сегодняшнего дня, 1 марта, в Украине начинается выплата монетизированных субсидий наличными. Соответствующее решение Кабинет министров принял еще в феврале. Украинские пенсионеры получат монетизированную субсидию вместе с пенсией. По расчетам правительства, пенсионеры составляют около 70% всех получателей субсидий. Средства будут поступать на пенсионные карточки, выдаваться наличными на почте или с помощью адресной доставки почтальоном.

Тем, кто получает субсидию, но не получает пенсию, придется обратиться за деньгами в Ощадбанк с паспортом и идентификационным кодом. Выплаты этой категории субсидиантов начнутся с 12 марта.

Фото: Кабинет министров Украины

В целом на монетизацию субсидий в марте 2019 года в госбюджете предусмотрено почти 5,7 млрд гривен.

Подробнее о том, как будет внедряться монетизация субсидий, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать". Также узнавайте о новшествах из видеосюжета "Сегодня":

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