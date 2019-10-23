Сколько семей затронет изменение формулы субсидий: названо число

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Изменение размера обязательного платежа в формуле субсидии с 15% до 20%, которое ни на что не повлияет в отопительный сезон 2019-2020 годов, с мая 2020 года затронет 150 тысяч домохозяйств, которые получают помощь по оплате услуг ЖКХ. Это менее 4% от общего количества субсидиантов, заявил на брифинге заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

"Часть этих домохозяйств получают повышение процента платежа. Если такое домохозяйств платило при доходе в 5000 грн 20,5%, то оно будет платить 26%. Если мы говорим о домохозяйстве с доходом на уровне 1600 грн, то в текущем режиме они платят 6,5%, или 103 грн, после изменений они будут платить 8,5% или 138 грн", – сказал Музыченко.

Как известно, процент обязательного платежа определяет сумму, которую субсидиант обязан самостоятельно заплатить за коммуналку, в то время как остаток от общего счета за него заплатит государство.

Музыченко также отметил, что в ближайший отопительный сезон дополнительных ограничений и изменений в системе не будет. Исключение – упрощение оформления субсидийдля некоторых категорий населения.

"В этом сезоне право на субсидию получат около 4 млн домохозяйств, что соответствует прошлому отопительному сезону", – отметил замминистра.

Ранее сайт "Сегодня" также рассказывал, как оформить субсидию онлайн. Для этого в Минсоцполитики разработали специальную пошаговую инструкцию.

Подробнее о том, как выдают субсидии на отопительный 2019-2020 годов, узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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