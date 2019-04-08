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Сколько стоит электричество и отопление в Украине и ЕС: опубликованы данные

Сегодня, 15:55

Сравнительную информацию обнародовала НКРЭКУ

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Сколько стоит электричество и отопление в Украине и ЕС: опубликованы данные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae4/148/5c6ae4148e479.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae4/148/5c6ae4148e479.jpg ЖКХ Сравнительную информацию обнародовала НКРЭКУ

Украинцы в 2018 году потребили почти в два раза меньше электроэнергии по сравнению со средним показателем по странам Европейского Союза (ЕС).

Соответствующие данные 8 апреля опубликованы на странице Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в Facebook.

По данным НКРЭКУ, среднемесячное потребление электроэнергии в 2018 году на одно домохозяйство в Украине составило 164 кВт/ч, а в странах ЕС – 304 кВт/ч.

При этом средний показатель по Польше – 168 кВт/ч, по Венгрии – 227 кВт/ч, по Словакии – 219 кВт/ч, а Румынии – 140 кВт/ч.

При этом тариф на электроэнергию в Украине в несколько раз ниже (1,28 грн за кВт/ч), чем в указанных странах: Румыния – 4,21 грн за кВт/ч, Польша – 4,86 грн кВт/ч, Словакия – 5,84 грн кВт/ч, Чехия – 6,81 грн кВт/ч (в эквиваленте по курсу НБУ за первое полугодие 2018 года: 1 евро – 32,42 грн).

НКРЭКУ также обнародовала данные по стоимости централизованного отопления в Украине и ЕС.

Украинцам услуга обходилась в 1536 грн/Гкал, тогда как в Эстонии – 2642 грн, Латвии – 2206 грн, Дании – 2330 грн, Чехии – 2848 грн, Словакии – 3283 грн (в эквиваленте по курсу НБУ на 1 марта 2019 года).

Ранее корреспонденты "Сегодня" изучили, во сколько обходится одежда, квартплата и автомобили в Украине и Бельгии:


С наступлением весны в Украине уменьшаются и счета за "коммуналку": после отключения отопления суммы сократятся вдвое, если не втрое. Однако во многих украинских городах коммунальщики отключают и горячую воду, причем иногда на весь теплый период. Как выбрать бойлер, читайте в статье "Сегодня": "Чтобы тепленькая была: как выбрать подходящий именно вам бойлер".

Напомним, ранее НКРЭКУ предложила определить "Энергоатом" в качестве поставщика электроэнергии по низкому тарифу для населения. Это вариант разработали для сохранения средневзвешенного тарифа для украинцев на действующем уровне 1,03 грн за кВт/ч.

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Тег ЖКХ, отопление, ЕС, электричество, НКРЭКУ

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Источник:

Сегодня

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