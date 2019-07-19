Сколько субсидий назначили в Украине: назван средний размер

Госстат опубликовал данные с начала года и отдельно за июнь

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Средний размер назначенной субсидии на одно украинское домохозяйство в июне 2019 года увеличился на 15,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 116,4 грн. Количество домохозяйств, получивших в прошлом месяце субсидии, составило 2,06 млн.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 19 июля, которая ранее подсчитала расходы украинцев.

По данным Госстата, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе-июне были назначены 2,8 млн домохозяйств, из которых почти 1,9 млн в городах и более 0,9 млн – в селах.

Сумма субсидий, назначенных домохозяйствам, за шесть месяцев составила 916,9 млн грн.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

В июле в Офисе президента предложили направить средства, которые госбюджет получит от спецпошлин на дизель и автогаз из России, на расширение программы субсидий.

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