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Страховых запасов газа больше не будет: Кабмин освободил поставщиков от обязанности

12 августа, 14:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

После открытия рынка газа правительство приняло специальное постановление

Украинских поставщиков газа освободили от обязанности создавать страховые запасы природного газа. Такое решение приняло правительство Украины, сообщил присутствующий на заседании нардеп Алексей Гончаренко. В начале года Кабмин и сам отказался формировать страховой запас газа на 2020 год.

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"Кабмин принял постановление о том, что поставщики природного газа должны создать страховой запас газа в размере ноль процентов. По сути, полностью освободили поставщиков газа от создания страховых запасов", – сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Напомним, в Украине с 1 августа заработал рынок природного газа. Изменения касаются поставок топлива населению – теперь цены будут рыночными, то есть рассчитываться в зависимости от котировок на европейских хабах. Поэтому и тариф на газ для украинцев будет меняться каждый месяц.

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Кроме того, клиент теперь может сам выбирать поставщика газа. Фактически это было разрешено еще с 2015 года, но регулируемая цена из-за механизма специальных обязательств (ПСО) почти всегда была ниже рыночной. Теперь же для потребителей появился смысл искать поставщика, который предложит лучшую цену на сервис. При этом процедуру перехода от одного поставщика к другому упростили.

Ранее сообщалось, что, кроме тарифов на газ, претерпят также изменения тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также утверждал, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение:

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газ Алексей Гончаренко Кабинет министров страховой запас

Источник: Сегодня

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