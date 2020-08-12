Страховых запасов газа больше не будет: Кабмин освободил поставщиков от обязанности

Украинских поставщиков газа освободили от обязанности создавать страховые запасы природного газа. Такое решение приняло правительство Украины, сообщил присутствующий на заседании нардеп Алексей Гончаренко. В начале года Кабмин и сам отказался формировать страховой запас газа на 2020 год.

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"Кабмин принял постановление о том, что поставщики природного газа должны создать страховой запас газа в размере ноль процентов. По сути, полностью освободили поставщиков газа от создания страховых запасов", – сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Напомним, в Украине с 1 августа заработал рынок природного газа. Изменения касаются поставок топлива населению – теперь цены будут рыночными, то есть рассчитываться в зависимости от котировок на европейских хабах. Поэтому и тариф на газ для украинцев будет меняться каждый месяц.

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Кроме того, клиент теперь может сам выбирать поставщика газа. Фактически это было разрешено еще с 2015 года, но регулируемая цена из-за механизма специальных обязательств (ПСО) почти всегда была ниже рыночной. Теперь же для потребителей появился смысл искать поставщика, который предложит лучшую цену на сервис. При этом процедуру перехода от одного поставщика к другому упростили.

Ранее сообщалось, что, кроме тарифов на газ, претерпят также изменения тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также утверждал, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение:

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